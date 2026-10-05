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Lunes, 05 de octubre de 2026
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Así salió con duro golpe en el rostro aficionado que recibió pelotazo por el que fue descalificado exlíder del ranking en partido de Djokovic en ATP de Pekín

octubre 5, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP)
El tenista serbio Novak Djokovic. (AFP)
Cuando perdía 7-5 y 5-3 y en un gesto de frustración tras perder un peloteo, el tenista ruso golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador.

El tenista ruso Daniil Medvedev (N.5 del ranking mundial) fue descalificado por dar un pelotazo a un espectador, este lunes en la segunda semifinal del torneo ATP 500 de Pekín, por lo que el serbio Novak Djokovic (N.11) se metió en la final.

Imágenes de la transmisión oficial del encuentro dieron cuenta de la magnitud del impacto. El aficionado salió con el rostro cubierto y en dirección, al parecer, a un centro de atención médico.

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Cuando perdía 7-5 y 5-3 y en un gesto de frustración tras perder un peloteo, el tenista ruso golpeó una bola hacia las gradas y ésta impactó en la cara de un espectador, motivo por el que el juez de silla descalificó de inmediato al ex número 1 mundial.

El aficionado, que se encontraba en primera fila, tuvo que retirarse para ser atendido por problemas en el ojo izquierdo.

"Lo primero de todo es que lo siento mucho por el espectador; ha sido 100% un accidente", se disculpó Medvedev.

Djokovic, que a sus 39 años volverá a disputar una final del circuito ATP tras la que perdió a principios de año contra el español Carlos Alcaraz en el Abierto de Australia, disculpó a su rival. "Para ser honesto no vi lo que pasó, pero estoy seguro de que Daniil no lo hizo intencionadamente", dijo.

"Conozco ese sentimiento", añadió Djokovic, excluido del US Open en 2020 tras haber golpeado accidentalmente con una pelota a un juez de línea.

El serbio aseguró que la sensación tras una desclasificación "es horrible, pero pasa" y dijo que se siente "afortunado" por una victoria lograda "tras una batalla agotadora".

"No quería llegar al tercer set. Estaba pensando en eso. No sé cuántos puntos de rotura he salvado (16 de 18), fue una locura. Siempre tengo grandes batallas con Daniil, es muy duro jugar ante él", concluyó Djokovic.

El serbio ha ganado ya seis veces el torneo de Pekín, donde no conoce la derrota y suma ya 33 victorias consecutivas.

Eliminado en su debut en Cincinnati y en el US Open durante el verano boreal, Djokovic ya había dado la sorpresa el domingo al arrollar en cuartos de final al número 2 del mundo, Alexander Zverev, primer cabeza de serie en Pekín y vencedor esta temporada de Roland Garros y del US Open.

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El serbio, también exnúmero 1 del mundo y que comparte con la australiana Margaret Court el récord de Grand Slams (24), buscará el título 102 de su carrera el martes frente al australiano Alex de Miñaur.

El actual N.9 de la clasificación ATP se clasificó por la retirada de su rival, el polaco Hubert Hurkacz (N.34), por problemas físicos cuando iba abajo en el marcador por 6-4 y 3-2.

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