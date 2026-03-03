Al-Nassr se pronuncia sobre situación de Cristiano Ronaldo luego de rumores de que habría abandonado Arabia Saudita por los ataques del régimen iraní

Cristiano Ronaldo ha sido noticia en las últimas horas y no precisamente por su calidad futbolística o sus goles.

El jugador portugués fue protagonista en las últimas horas luego de versiones de que habría abandonado Arabia Saudita en medio de la tensión en Medio Oriente por los ataques del régimen iraní.

En medio de esas versiones, que fueron desmentidas por el periodista italiano Fabrizio Romano, el Al-Nassr, se pronunció sobre el presente del jugador luso y su situación actual.

A través de redes sociales, el club saudí aseguró que a Ronaldo le fue diagnosticada una lesión, por lo que podría perderse el encuentro de la jornada 25 de la liga local el próximo sábado.

El club informó que le diagnosticaron una lesión en el tendón de la corva tras el choque contra Al-Fayha el pasado sábado. Además, el equipo indicó que ya ha comenzado su programa de rehabilitación y será evaluado día a día.

Más temprano, medios internacionales dieron por sentado que Ronaldo había abandonado Arabia Saudita junto a su familia por los bombardeos que afectaron a la ciudad de Riad.

Según los rumores, Cristiano Ronaldo, quien reside en Riad desde enero de 2023, abandonó la capital debido a la cercanía que tiene su lugar de residencia con los bombardeos en la embajada de Estados Unidos en ese país en la noche de este lunes.

De acuerdo con los datos de seguimiento aéreo por sitios especializados, el astro portugués habría usado su avión privado para que tanto él como su familia llegaran a Madrid, ciudad donde vivió de 2009 a 2018 mientras jugaba para el Real Madrid. No obstante, el periodista italiano Fabrizio Romano desmitió dicha información.