NTN24
Viernes, 29 de agosto de 2025
Viernes, 29 de agosto de 2025
Fútbol

Equipo de fútbol italiano subió al primer puesto en la tabla de posiciones de la Serie A en el debut del bisnieto de Mussolini

agosto 29, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Romano Floriani Mussolini - AFP
Romano Floriani Mussolini - AFP
Romano Floriani Mussolini, defensa de 22 años, fue cedido por la Lazio al Cremonese.

El equipo Cremonese, recién ascendido a la máxima división del fútbol de Italia, se ubicó en el puesto 1 en la tabla de posiciones de la Serie A tras ganar 3-2 al Sassuolo, este viernes en el partido de apertura de la segunda jornada.

Además, el encuentro sirvió para el debut del bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, quien aseguró haber cumplido su sueño de iniciarse en la máxima categoría del fútbol de su país.

"Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Nunca olvidaré esta noche porque mi sueño siempre fue debutar en la Serie A", declaró el jugador de 22 años que fue cedido por la Lazio al Cremonese.

o

El defensa, que luce el nombre "Romano" impreso en su camiseta, entró al terreno de juego en el minuto 82 y fue decisivo para su equipo, manteniendo el empate que luego permitió que Manuel de Luca marcara el tanto de la victoria en el 90+3.

Antes de que el lateral derecho hiciera su entrada, Cremonese se había aventajado 2-0 gracias a los goles de Filippo Terracciano (minuto 37) y del argentino Franco Vázquez (39), pero el Sassuolo logró equilibrar el marcado en la segunda mitad por intermedio de Andrea Pinamonti (63) y Domenico Berardi (73 de penal).

o

Con dos partidos jugados, el Cremonese suma 6 puntos. Además de la reciente victoria, ya había sorprendido al derrotar 2-1 al AC Milan, en San Siro.

Tales resultados, lo ubican en la casilla 1 y toma ventaja respecto a los otros cinco equipos (Inter de Milán, Como, Juventus, Nápoles y Roma), que comenzaron la liga italiana con victoria.

Para este sábado 30 de agosto, se tiene previsto que el campeón Nápoles reciba al Cagliari, mientras que el Inter de Milán jugará el domingo, también como local, contra el Udinese.

Temas relacionados:

Fútbol

Serie A

Deportes

Jugadores

Italia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Deportes

Ver más
Celebración de la fanaticada del Grimsby Town / Ruben Amorim, exfutbolista y entrenador portugués - Fotos: Instagram y AFP
Manchester United

Manchester United cae eliminado en la Copa de la Liga ante equipo de cuarta división: fanáticos del modesto club festejaron como si hubiesen ganado el Mundial

Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

El espectacular tifo en homenaje a referente de La Vinotinto en el fútbol brasileño por el que lo comparan con Pelé

Venezuela ante Bolivia por Eliminatorias - Foto: EFE
La Vinotinto

Jugador venezolano con pasado en Colombia expresó su deseo de regresar a La Vinotinto pero le llovieron críticas: "Un descarriado que desperdició su talento"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Movistar Arena (EFE)
Bogotá

Disturbios en el Movistar Arena en Bogotá obligaron a cancelación del concierto del grupo Damas Gratis: así quedó puerta vulnerada

Descubren una nueva luna en Urano - Foto NASA
Sistema Solar

Una nueva luna se suma al listado de satélites naturales que orbitan planetas en nuestro sistema solar

Andrés Pastrana y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Andrés Pastrana

“Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar al servicio de nuestra patria, no al servicio de la narcodictadura de Maduro”: Andrés Pastrana a Petro

Partido amistoso entre la Selección Colombia y Honduras (2022) - Foto AFP
Amenazas

"Cero tolerancia": jugador que es pedido para la selección Colombia fue amenazado de muerte

Alligator Alcatraz, en Florida (AFP)
Alligator Alcatraz

"No he visto la luz del Sol en 14 días": migrantes detenidos en 'Alligator Alcatraz' denuncian condiciones "inhumanas"

Imágenes capturadas por la nave LICIACube tras el impacto de DART contra Dimorphos - Fotos LICIACube/NASA
Asteroide

Revelan imágenes históricas in situ de la primera desviación de un asteroide hecha por el hombre

Jorge Martín Frías, eurodiputado del partido VOX - Foto: EFE
Cartel de Los Soles

"Por fin ha llegado el momento de plantar cara a esos carteles": eurodiputado de VOX tras propuesta de denominar como grupo terrorista al Cartel de los Soles en la UE

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano