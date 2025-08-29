Equipo de fútbol italiano subió al primer puesto en la tabla de posiciones de la Serie A en el debut del bisnieto de Mussolini

El equipo Cremonese, recién ascendido a la máxima división del fútbol de Italia, se ubicó en el puesto 1 en la tabla de posiciones de la Serie A tras ganar 3-2 al Sassuolo, este viernes en el partido de apertura de la segunda jornada.

Además, el encuentro sirvió para el debut del bisnieto del dictador italiano Benito Mussolini, Romano Floriani Mussolini, quien aseguró haber cumplido su sueño de iniciarse en la máxima categoría del fútbol de su país.

"Han pasado muchas cosas en poco tiempo. Nunca olvidaré esta noche porque mi sueño siempre fue debutar en la Serie A", declaró el jugador de 22 años que fue cedido por la Lazio al Cremonese.

El defensa, que luce el nombre "Romano" impreso en su camiseta, entró al terreno de juego en el minuto 82 y fue decisivo para su equipo, manteniendo el empate que luego permitió que Manuel de Luca marcara el tanto de la victoria en el 90+3.

Antes de que el lateral derecho hiciera su entrada, Cremonese se había aventajado 2-0 gracias a los goles de Filippo Terracciano (minuto 37) y del argentino Franco Vázquez (39), pero el Sassuolo logró equilibrar el marcado en la segunda mitad por intermedio de Andrea Pinamonti (63) y Domenico Berardi (73 de penal).

Con dos partidos jugados, el Cremonese suma 6 puntos. Además de la reciente victoria, ya había sorprendido al derrotar 2-1 al AC Milan, en San Siro.

Tales resultados, lo ubican en la casilla 1 y toma ventaja respecto a los otros cinco equipos (Inter de Milán, Como, Juventus, Nápoles y Roma), que comenzaron la liga italiana con victoria.

Para este sábado 30 de agosto, se tiene previsto que el campeón Nápoles reciba al Cagliari, mientras que el Inter de Milán jugará el domingo, también como local, contra el Udinese.