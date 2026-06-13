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Sábado, 13 de junio de 2026
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Mundial 2026

Las históricas selecciones campeonas del mundo que buscarán brillar en el monumental AT&T Stadium de Arlington, el estadio más grande del Mundial 2026

junio 13, 2026
Por: Redacción NTN24
Con una capacidad para más de 100.000 espectadores, el AT&T Stadium se posiciona como uno de los estadios más grandes del mundo.

El AT&T Stadium de Arlington, Texas, se perfila como uno de los escenarios más emblemáticos del Mundial 2026. Este imponente escenario deportivo, hogar de los Dallas Cowboys de la NFL, albergará nueve encuentros de la Copa del Mundo 2026, incluyendo partidos de fase de grupos, eliminación directa y una de las dos semifinales del certamen.

Con una capacidad para más de 100.000 espectadores, el AT&T Stadium se posiciona como uno de los estadios más grandes del mundo. Su arquitectura futurista incluye una altura de 91 metros, suficiente para albergar la Estatua de la Libertad. Además, cuenta con una pantalla de alta definición de 1.200 metros cuadrados, la más grande en un recinto deportivo.

Durante la edición número 23 de la Copa del Mundo, Dallas se consolida, así como una de las ciudades clave para el Mundial que organizarán conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. La sede texana recibirá encuentros de alto perfil desde la fase inicial hasta las instancias definitivas del torneo.

Estos son los encuentros que albergará el AT&T Stadium

Este escenario deportivo acogerá encuentros de alta envergadura durante el desarrollo del certamen mundialista. El 14 de junio, Países Bajos se enfrentará a Japón en un encuentro donde la "Naranja Mecánica" buscará mantener su invicto histórico contra equipos asiáticos en fase de grupos del Mundial.

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Tres días después, exactamente el 17 de junio, Inglaterra, campeona del mundo en 1966, se medirá ante su similar de Croacia en una revancha de la semifinal del Mundial 2018, un duelo que promete intensidad entre dos selecciones que se conocen de memoria.

Argentina, el vigente campeón del mundo, hará su presentación en el estadio el 22 de junio frente a Austria, en el juego válido por la segunda salida de la fase de grupos. Posteriormente, el 27 de junio, la 'albiceleste' se enfrentará a Jordania, equipo debutante que vivirá su sueño mundialista ante uno de los grandes favoritos al título.

Japón tendrá doble presencia en Arlington; con su segundo partido el 25 de junio, se medirá ante Suecia en el AT&T Stadium. Los "Samuráis Azules" aspiran a clasificar a octavos de final por tercera vez consecutiva, lo que representaría un récord histórico para el fútbol nipón.

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El también conocido como Estadio Dallas, inaugurado en 2009, no solo se caracteriza por ser sede de fútbol, ​​sino también de otros eventos deportivos como básquetbol, ​​boxeo, rodeos y espectáculos de monster trucks, consolidándose como un espacio multifuncional que refleja la cultura deportiva texana.

La elección de este recinto para albergar una semifinal subraya su importancia estratégica en el Mundial 2026, donde solo los equipos que demuestren su mejor nivel llegarán a disputar un lugar en la gran final del torneo.redacc

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