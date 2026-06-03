NTN24
Miércoles, 03 de junio de 2026
Miércoles, 03 de junio de 2026
Linda Caicedo

Con Linda Caicedo de protagonista: el Real Madrid presentó su nueva camiseta y genera gran debate en redes sociales

junio 3, 2026
Por: Diana Pérez
Linda Caicedo | Foto: EFE
Linda Caicedo | Foto: EFE
Por su parte, el club ha explicado en sus canales oficiales que el nuevo diseño es "una oda a la elegancia y la grandeza".

El Real Madrid de fútbol femenino presentó este miércoles el diseño de la camiseta que usará para la temporada 2026/27, en la que decidieron dejar ir lo convencional y se fueron por un diseño mucho más arriesgado.

Para presentar el nuevo diseño, el Madrid usó a varias de sus máximas figuras, entre ellas a la colombiana Linda Caicedo, como una de las jugadoras que modela la nueva indumentaria que hizo en colaboración con Adidas.

En los canales oficiales del conjunto merengue se publicó la fotografía en la que se ve a Linda Caicedo lucir el nuevo diseño, que es una camiseta blanca con las típicas franjas de Adidas y el escudo del equipo en el lazo izquierdo.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido la polémica que se ha generado en redes por dos detalles que decidieron implementar para este diseño: las rayas en tono rosa sobre los hombros y el cuello y bordes de las mangas verdes.

Algunos aficionados del conjunto español han tildado el diseño de "horrible", mientras que otros afirman que con los nuevos colores se pierde la identidad del club.

"Mira que es difícil hacer que se vea fea una camiseta cuyo 90% de su color es blanco", "Efectivamente, sin palabras me he quedado al ver lo fea que es la camiseta", "Normal, no hay calificativos para ese horror", "Literalmente, espantado", "Más identidad tiene la del PES", son algunos de los comentarios.

Por su parte, el club ha explicado en sus canales oficiales que el nuevo diseño es "una oda a la elegancia y la grandeza", además de que combina con "la icónica base blanca con tonos en verde oscuro y rosa, y detalles inspirados en los diamantes y las perlas de la corona".

Esta camiseta está diseñada "para quienes viven con pasión, tanto dentro como fuera del campo; la primera equipación lleva en cada detalle el legado del club y los sueños de su afición".

En el caso del pantalón y las medias de la indumentaria, cuentan con el mismo diseño que la camiseta, todos ya disponibles en la tienda oficial del Real Madrid y de Adidas.

Temas relacionados:

Linda Caicedo

Real Madrid

Futbolistas

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Si dice que no, no importa; nuestra democracia resistió a Petro, que es peor que el covid": María Fernanda Cabal

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Comienza el traslado de presos desde El Helicoide en medio de protestas de familiares; reportan la detención de periodistas

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Entendí que el poder es efímero pero el servicio es eterno”: Keiko Fujimori sobre los retos que enfrenta Perú en una elección que definirá el modelo económico y democrático del país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

La amenaza crece: expertos advierten una temporada récord de incendios forestales en 2026

Ver más

Videos

Ver más
Abelardo de la Espriella - AFP - EFE
Elecciones en Colombia

¿Qué impacto podría tener en las elecciones en Colombia apoyo de Trump a Abelardo de la Espriella?

El Helicoide | Foto: EFE
El Helicoide

“El régimen está moviendo las piezas para esconder sus crímenes”: coordinador del Comité de Derechos de Vente Venezuela sobre movimientos en El Helicoide

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Nicolás Maduro

"Ese 3 de enero cambió la historia de Venezuela y le agradecemos a Estados Unidos": Dignora Hernández, secretaria del partido Vente Venezuela

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio
Presos políticos

Movimientos en El Helicoide: denuncian que el régimen traslada presos tras palabras de Marco Rubio

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos

"Responsabilizo a Delcy Rodríguez": Madre denuncia que su hijo fue detenido arbitrariamente y es torturado por el régimen de Venezuela

Más de Deportes

Ver más
César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

"No sé quién es": campeón del mundo con Argentina protagoniza rifirrafe con el venezolano César Farías tras encuentro de Copa Libertadores

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, junto a colaboradores del combinado nacional que administra - Foto de referencia: EFE
Irán

Federación Iraní de Fútbol manifiesta que no ha recibido los visados para que su selección viaje a EE. UU. y participe en el Mundial

Cucho Hernández, sobre posible participación en el Mundial 2026 - Foto: AFP
Selección Colombia

"Estoy disponible y mentalmente preparado": el mensaje del ‘Cucho’ Hernández al técnico de la selección Colombia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El Manifiesto de Panamá

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Naturaleza

El Norte vuelve a contabilizar la naturaleza del Sur… y otra vez olvida pagarla

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Gobierno de Bolivia

Captura inmediata de Evo Morales es fundamental para una Bolivia próspera y segura

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
RCH 155 - Foto AFP
Armamento

Potencia mundial anuncia que gastará más de mil millones de dólares en armamento militar para su Ejército

César Farías, entrenador venezolano - Foto: EFE
César Farías

"No sé quién es": campeón del mundo con Argentina protagoniza rifirrafe con el venezolano César Farías tras encuentro de Copa Libertadores

Banderas de EE.UU. e Irán - Fotos: Pexels
Medio Oriente

Ante ataque de EE. UU., el régimen de Irán advirtió que "no dejará sin respuesta ningún acto hostil y no dudará en defenderse"

Elecciones | Foto AFP
Colombia elecciones

¿Hay garantías para elecciones en Colombia? denuncian riesgo en 386 municipios por amenazas y hostigamientos

Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol, junto a colaboradores del combinado nacional que administra - Foto de referencia: EFE
Irán

Federación Iraní de Fútbol manifiesta que no ha recibido los visados para que su selección viaje a EE. UU. y participe en el Mundial

Shakira, BTS y Madonna - Fotos EFE
Mundial 2026

Shakira, Madonna y BTS: revelan espectacular cartel de artistas que actuarán en el intermedio de la final del Mundial 2026

Imagen de Daphnis y el patrón de ondas generado en los anillos de Saturno - NASA
Sistema Solar

El asombroso poder de una pequeña luna que es capaz de transformar los anillos del gigante Saturno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre