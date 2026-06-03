Con Linda Caicedo de protagonista: el Real Madrid presentó su nueva camiseta y genera gran debate en redes sociales

El Real Madrid de fútbol femenino presentó este miércoles el diseño de la camiseta que usará para la temporada 2026/27, en la que decidieron dejar ir lo convencional y se fueron por un diseño mucho más arriesgado.

Para presentar el nuevo diseño, el Madrid usó a varias de sus máximas figuras, entre ellas a la colombiana Linda Caicedo, como una de las jugadoras que modela la nueva indumentaria que hizo en colaboración con Adidas.

En los canales oficiales del conjunto merengue se publicó la fotografía en la que se ve a Linda Caicedo lucir el nuevo diseño, que es una camiseta blanca con las típicas franjas de Adidas y el escudo del equipo en el lazo izquierdo.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención ha sido la polémica que se ha generado en redes por dos detalles que decidieron implementar para este diseño: las rayas en tono rosa sobre los hombros y el cuello y bordes de las mangas verdes.

Algunos aficionados del conjunto español han tildado el diseño de "horrible", mientras que otros afirman que con los nuevos colores se pierde la identidad del club.

"Mira que es difícil hacer que se vea fea una camiseta cuyo 90% de su color es blanco", "Efectivamente, sin palabras me he quedado al ver lo fea que es la camiseta", "Normal, no hay calificativos para ese horror", "Literalmente, espantado", "Más identidad tiene la del PES", son algunos de los comentarios.

Por su parte, el club ha explicado en sus canales oficiales que el nuevo diseño es "una oda a la elegancia y la grandeza", además de que combina con "la icónica base blanca con tonos en verde oscuro y rosa, y detalles inspirados en los diamantes y las perlas de la corona".

Esta camiseta está diseñada "para quienes viven con pasión, tanto dentro como fuera del campo; la primera equipación lleva en cada detalle el legado del club y los sueños de su afición".

En el caso del pantalón y las medias de la indumentaria, cuentan con el mismo diseño que la camiseta, todos ya disponibles en la tienda oficial del Real Madrid y de Adidas.