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Mujeres de Ataque

"El derecho constitucional está a prueba": Paula Robledo Silva, codirectora del Congreso Mundial de Derecho Constitucional que se realizará en Colombia

junio 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mujeres de Ataque
Paula Robledo Silva, codirectora del congreso y profesora de la Universidad Externado con 25 años de experiencia docente, explicó que el evento se desarrolla en el marco de la celebración de los 140 años de la universidad.

La Universidad Externado de Colombia será sede del Congreso Mundial de Derecho Constitucional, evento que reunirá a expertos internacionales del 6 al 10 de julio en Bogotá. Con más de 2.200 personas inscritas, el 50% extranjeras procedentes de los cinco continentes, este encuentro se posiciona como la cita académica más importante en materia de derecho constitucional a nivel global.

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Paula Robledo Silva, codirectora del congreso y profesora de la Universidad Externado con 25 años de experiencia docente, explicó que el evento se desarrolla en el marco de la celebración de los 140 años de la universidad. "Competimos con la Universidad de Boloña y con la Universidad de China. Llegamos a la final después de un proceso complicadísimo, como el mundial de fútbol", señaló Robledo Silva en el programa Mujeres de Ataque.

El tema central del congreso será el constitucionalismo sostenible, concepto que trasciende la sostenibilidad ambiental. "¿Los diseños constitucionales sirven hoy en día para sostener los estados? ¿El modelo presidencial es sostenible? ¿El modelo parlamentario es sostenible?", planteó la académica como algunas de las interrogantes que se debatirán.

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Entre los ponentes destacados figuran Roberto Gargarella, el reconocido constitucionalista argentino; Nancy Hernández, expresidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Catalina Botero, exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional colombiana; y los profesores estadounidenses Tom Hinsworth y Richard Albert, considerados referentes mundiales.

El congreso incluirá tres modalidades de actividad: plenarias con conferencias magistrales, workshops o talleres donde los asistentes presentarán ponencias, y una característica innovadora que distingue esta edición: el diálogo con poderes públicos y gremios. "La universidad quiso que este no fuera un diálogo de académicos entre nosotros, sino que dialogáramos con los poderes públicos y con los gremios", explicó Robledo Silva.

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Participarán instituciones como el Consejo Superior de la Judicatura, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Cámara de Comercio de Bogotá. Además, se presentará una obra de teatro de la JEP sobre justicia restaurativa.

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