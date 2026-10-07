Cristiano Ronaldo revela los ocho puntos que Jorge Jesus debía explicar tras la polémica con la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo reveló los ocho puntos que, según el, Jorge Jesus aceptó explicar en una rueda de prensa antes del partido de Portugal contra Dinamarca, un acuerdo que el delantero ve clave para entender su salida de la concentración.

El futbolista de 41 años detalló en un extenso comunicado que, después del partido frente a Noruega, tuvo una reunión con Jesus, el director deportivo de Al Nassr, Simão Coutinho, y su asesor Tiago Craveiro. De aquella conversación surgió un documento que Ronaldo asegura que validó y entregó al seleccionador.

La disputa inició después de que Ronaldo estuviese en el banquillo en toda la victoria 2-1 de Portugal a Noruega. El delantero aseguró que Jesus le comunicó que podría jugar cerca de 30 minutos y que, luego de calentar desde el descanso, nunca recibió la orden de entrar al terreno de juego.

Según Ronaldo, el primer punto del documento establecía que fue Jesus quien propuso el plan deportivo para él en la temporada internacional. También señaló que el delantero aceptó ese plan y que nunca cuestionó las decisiones del entrenador.

Otro de los puntos resaltaba la importancia de Ronaldo para Portugal y su vínculo de más de 20 años con la selección. El documento de igual forma indicaba que el jugador fue ejemplar “ejemplar, leal y profesional” y que había aceptado las decisiones de Jesus.

Uno de los apartados más llamativos tenía relación con el partido ante Noruega. Ronaldo afirma que el encuentro al principio no hacía parte del plan previsto, pero que Jesus pensó que recuperó su condición física y le comunicó que podía necesitarlo.

El sexto punto tenía una disculpa por enviarlo a calentar y finalmente no usarlo. La frase que Ronaldo atribuye al texto decía: “Cometí un error al poner a alguien de la talla de Pelé o Maradona a calentar y luego no ponerlo en el partido”.

Los dos últimos puntos defendían la continuidad de Ronaldo en la selección y rechazaban que su frustración después del partido frente a Noruega pudiera interpretarse como falta de cariño a los aficionados portugueses.

Ronaldo aseguró que ninguno de los ocho puntos exigía que Jesus le pidiera disculpas personalmente. No obstante, aseguró que el contenido de la rueda de prensa del seleccionador fue distinto al acuerdo que se había alcanzado y que percibió una actitud que no vio en su conversación privada.

“Fue la segunda vez que rompió su palabra conmigo”, afirmó Ronaldo al explicar por qué decidió abandonar la concentración.

Mientras la polémica sigue, Portugal aún tiene su buen momento deportivo bajo Jesus y ya aseguró su clasificación a los cuartos de final de la Liga de Naciones gracias a sus victorias contra Dinamarca y Noruega.