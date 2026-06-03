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Miércoles, 03 de junio de 2026
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Charles Leclerc

De impacto: el piloto Charles Leclerc renovó su contrato con Ferrari y se acerca a romper récord que dejó Michael Schumacher en la escudería italiana

junio 3, 2026
Por: Diana Pérez
Charles Leclerc | Foto: EFE
Charles Leclerc | Foto: EFE
Con esta renovación, Leclerc sostiene su posición como uno de los cinco pilotos mejor pagados en la F1, contando con un total de 34 millones de dólares de sueldo.

El mundo de la Fórmula 1 tuvo un 'gran impacto' este miércoles luego de saberse que el reconocido piloto monegasco Charles Leclerc ha firmado su renovación con la escudería de Ferrari hasta 2030.

El anuncio de la renovación del corredor se hizo en las cuentas oficiales en redes de Ferrari con una foto de Leclerc junto con el mensaje: "Sempre Rosso (Siempre rojo)" y la descripción: "Está aquí para quedarse. Estamos encantados de confirmar que Charles Leclerc ha acordado un nuevo acuerdo con Scuderia Ferrari HP".

Esto se da a tan solo días de que se dé el Gran Premio de Mónaco, convirtiéndose así en el segundo piloto en la historia de la escudería italiana con más carreras, solo por detrás de la leyenda del automovilismo Michael Schumacher.

En su comunicado, Ferrari explicó que: "Con tan solo 28 años, ya es el segundo piloto de Fórmula 1 con más participaciones de Ferrari y también ocupa el segundo lugar en pole positions, solo detrás de Michael Schumacher. Más allá de los resultados, Charles ha forjado una relación especial con el equipo y con los tifosi de todo el mundo, compartiendo las ambiciones de la Scuderia, así como un sentimiento de pertenencia y un deseo constante de mejorar".

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Por su parte, el corredor afirmó sentirse feliz de continuar su camino con la escudería italiana porque "siempre ha sido mucho más que un equipo para mí".

"Es el equipo que he amado y del que he soñado con formar parte desde niño, y después de todos estos años se ha convertido en una segunda familia. Juntos hemos compartido momentos increíbles y otros más difíciles, pero creo en este equipo más que nunca, y estoy profundamente agradecido de que seguiremos trabajando codo con codo para alcanzar nuestro objetivo común de traer el Campeonato del Mundo de vuelta a Maranello", agregó.

Charles también detalló que ser un piloto de Ferrari es un sueño, pero también es una responsabilidad que nunca da por sentada, por lo que seguirá "dándolo todo para llevar a este equipo de vuelta al lugar que le corresponde, a lo más alto, por todos en Maranello, y sobre todo por los tifosi, cuya pasión es el alma de esta Scuderia".

Fred Vasseur, jefe del equipo, señaló: "Charles forma parte de la familia Ferrari desde hace muchos años y esta renovación nos parece algo muy natural. A lo largo de estas temporadas, lo hemos visto crecer hasta convertirse no solo en uno de los pilotos más fuertes de la Fórmula 1, sino también en una persona totalmente integrada al equipo y a todo lo que representa Ferrari".

"Apreciamos su talento, admiramos su determinación y la forma en que afronta cada día con la gente de la Scuderia, tanto dentro como fuera de la pista. "Sabemos lo importante que es este proyecto para él y estamos encantados de seguir trabajando juntos para alcanzar nuestros objetivos comunes", sentenció.

El camino del piloto monegasco con Ferrari empezó mucho antes de ascender a la Fórmula 1, cuando ingresó a la Academia de Pilotos de Ferrari en 2016. Dos años después, en 2018, debutó con la escudería italiana con Sauber y luego fue ascendido al equipo principal, lugar que ocupa desde entonces.

Desde que llegó al primer equipo de Ferrari, en 2019, Charles ha conseguido ocho triunfos en Grandes Premios y fue segundo en el Campeonato del Mundo de 2022.

Con esta renovación, Leclerc sostiene su posición como uno de los cinco pilotos mejor pagados en la F1, contando con un total de 34 millones de dólares de sueldo, el mismo que el del piloto de Mercedes, George Russell; pero por debajo del corredor de Red Bull, Max Verstappen, quien gana 70 millones; y su compañero Lewis Hamilton, que tiene un sueldo de 60 millones de dólares.

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