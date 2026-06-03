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Mundial 2026

Selección sudamericana en alerta tras lesión de una de sus grandes figuras a pocos días del Mundial 2026

junio 3, 2026
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Partido de Eliminatorias entre Chile y Uruguay - Foto: EFE
Partido de Eliminatorias entre Chile y Uruguay - Foto: EFE
Selección sudamericana en alerta tras lesión de una de sus grandes figuras a pocos días del Mundial 2026

A menos de 10 días del inicio del Mundial 2026, un jugador importante de Sudamérica sufrió una lesión tras ser convocado en la lista de 26 por su entrenador.

Se trata de Giorgian De Arrascaeta, mediocampista del Flamengo y una de las figuras de la selección uruguaya que dirige el argentino Marcelo Bielsa.

Precisamente, en las últimas horas se confirmó que el jugador sufrió una lesión muscular que genera alerta al interior del seleccionado charrúa.

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"Hoy se sumó el caso de Giorgian, que tendría una afección de carácter muscular, pero resta todavía confirmar la entidad para saber cuán profundo es el tema. Esperamos con optimismo para que pueda estar", dijo el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Ignacio Alonso.

Es por eso que podría estar en duda su debut ante Arabia Saudita en la cita orbital el próximo 15 de junio.

Y es que además de su problema muscular, el centrocampista se sometió a una cirugía de clavícula días atrás y por la cual no ha recibido el alta médica. Incluso, el mismo entrenador Marcelo Bielsa ha asegurado que el jugador de Flamengo podría no estar para el primer encuentro dado que el alta la recibirá tres días antes de ese juego.

Cabe recordar que la selección uruguaya compartirá el grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

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"La ilusión que tengo es máxima" con respecto al Mundial, afirmó Bielsa antes de asegurar que daría todo el dinero que ganó en sus tres años en Uruguay por estar entre los cuatro mejores o levantar la Copa del Mundo el 19 de julio en el MetLife Stadium, en East Ruherford, Nueva Jersey.

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