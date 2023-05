Djokovic recibió un pelotazo de su rival en el Masters de Roma: “No voy a dejar que alguien se comporte así y agachar la cabeza”

Novak Djokovic no pudo ocultar su enfado durante una jugada en el partido de octavos de final del Masters de Roma ante el británico Cameron Norrie, luego de que éste lo golpeara con una pelota mientras el serbio estaba de espaldas.

Todo sucedió en el segundo set, en el momento en que ‘Nole’ se abalanzó a la red para responder un golpe corto de su rival, ante la respuesta de Norrie, el serbio dio por perdido el punto y se dio la vuelta, sin embargo, Norrie respondió tirando la pelota hacia la humanidad del ganador de 22 grand slams para obtener el punto a su favor.

En ese instante, Djokovic mostró su enojo solo con mirar a su rival, mientras éste trataba de disculparse.

Tras la finalización del encuentro, el tenista serbio no escondió su enojó y fue contundente al señalar que no permitirá esas situaciones.

"Vi la repetición del momento en que me golpeó. Sí, tal vez no me golpeó deliberadamente. No sé si me vio. Siempre puedes ver dónde está el jugador en la pista. La pelota era superlenta y muy cerca de la red. Tal vez no fue tanto por eso, pero fue una combinación de cosas. Desde el principio pudo tener un MTO [Medical Time Out], golpear a un jugador, decir 'vamos' en mi cara después de cada punto. Pero eso no es juego limpio, no es así como nos comportamos entre nosotros", dijo Djokovic.

"Me he llevado muy bien con Cameron todos estos años. Es un tipo muy agradable fuera de la cancha, así que no entiendo ese tipo de actitud. Pero es así. Él disparó y yo respondí. No voy a dejar que alguien se comporte así y agachar la cabeza. Voy a responder. Lo que pasa en la pista, lo dejamos ahí y seguimos adelante", agregó.

Finalmente, el serbio se impuso en dos sets, 6-3 y 6-4, sobre Norrie y avanzó a cuartos de final del Masters de Roma. En el próximo encuentro, ‘Nole’ se enfrentará al noruego Holger Rune en busca de un cupo en las semifinales.