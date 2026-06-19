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Mundial 2026

El detallazo que recibió el camarógrafo que fue arrollado en el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

junio 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Camarógrago accidentado en el partido entre Colombia y Uzbekistán / FOTO: captura de pantalla
Camarógrago accidentado en el partido entre Colombia y Uzbekistán / FOTO: captura de pantalla
El hombre terminó en el piso mientras realizaba su trabajo por un accidente que se derivó del trámite del partido.

Durante el partido del Mundial que disputaron Colombia y Uzbekistán y que terminó 3-1 a favor de los cafeteros, ocurrió un accidente en el que se vio involucrado uno de los camarógrafos de la transmisión oficial.

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Al minuto 33 de la primera mitad, una jugada rápida por alcanzar un balón entre Lucho Díaz y Khusanov terminó en un choque cuerpo a cuerpo en el que el jugador uzbeko se llevó por delante – sin querer- a un camarógrafo.

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La situación le dio la vuelta a todo Internet, generando un sinfín de comentarios y hasta memes, ya que no es algo que ocurra a menudo en el partido. Sin embargo, no se ha dado a conocer ni el nombre del camarógrafo ni cómo se encuentra después del incidente.

Pero hubo alguien que siempre estuvo preocupado por el camarógrafo y fue Khusanov, el jugador uzbeko involucrado en el incidente, quien logró ubicar a la víctima y le regaló su camiseta firmada por los jugadores como un detalle en forma de disculpas por lo ocurrido.

A parte de la firma, Khusanov le escribió “lo siento” en su camiseta y el camarógrafo publicó una fotografía con la camiseta que le regalaron, dejando ver que estaría bien, aunque se desconoce hasta el momento la realidad de su estado de salud.

Khusanov y Uzbekistán ya pasan la página al respecto de este accidente y de la derrota contra Colombia y se preparan para enfrentar a Portugal en la próxima fecha del grupo K, que la completa el partido entre la República Democrática del Congo y los ‘cafeteros’.

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