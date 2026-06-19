El detallazo que recibió el camarógrafo que fue arrollado en el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Mundial

Durante el partido del Mundial que disputaron Colombia y Uzbekistán y que terminó 3-1 a favor de los cafeteros, ocurrió un accidente en el que se vio involucrado uno de los camarógrafos de la transmisión oficial.

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Al minuto 33 de la primera mitad, una jugada rápida por alcanzar un balón entre Lucho Díaz y Khusanov terminó en un choque cuerpo a cuerpo en el que el jugador uzbeko se llevó por delante – sin querer- a un camarógrafo.

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La situación le dio la vuelta a todo Internet, generando un sinfín de comentarios y hasta memes, ya que no es algo que ocurra a menudo en el partido. Sin embargo, no se ha dado a conocer ni el nombre del camarógrafo ni cómo se encuentra después del incidente.

Pero hubo alguien que siempre estuvo preocupado por el camarógrafo y fue Khusanov, el jugador uzbeko involucrado en el incidente, quien logró ubicar a la víctima y le regaló su camiseta firmada por los jugadores como un detalle en forma de disculpas por lo ocurrido.

A parte de la firma, Khusanov le escribió “lo siento” en su camiseta y el camarógrafo publicó una fotografía con la camiseta que le regalaron, dejando ver que estaría bien, aunque se desconoce hasta el momento la realidad de su estado de salud.

Khusanov y Uzbekistán ya pasan la página al respecto de este accidente y de la derrota contra Colombia y se preparan para enfrentar a Portugal en la próxima fecha del grupo K, que la completa el partido entre la República Democrática del Congo y los ‘cafeteros’.