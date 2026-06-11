El papa León XIV se convirtió en "socio de honor del Real Madrid": así lo anunció el equipo merengue

Este jueves 11 de junio, día en el que se dio inicio al Mundial de fútbol de 2026, el club español Real Madrid anunció que el papa León XIV se convirtió en “socio de honor” del equipo.

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Según el conjunto merengue, la junta directiva, presidida por Florentino Pérez, acordó entregar la máxima distinción que concede el club al máximo jerarca de la Iglesia católica.

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“El Real Madrid muestra de esta manera su admiración y reconocimiento a una figura universal que representa a miles de millones de personas, y que promueve la paz, la solidaridad y la justicia en el mundo”, detalló el equipo en un comunicado.

En el texto, el equipo español añadió que su visita al estadio Santiago Bernabéu el pasado 8 de junio de 2026 “ha sido un honor” que “quedará para siempre como una de las imágenes más emocionantes de la historia” del club.

León XIV, de 70 años, estuvo en Madrid y visitó el estadio Santiago Bernabéu, según reportó el Vaticano.

Un día antes del comienzo del Mundial, el religioso comparó la vida con el fútbol y dijo que en ambos se deben jugar "en equipo".

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"El fútbol también nos ayuda a recordar algo muy importante. Que la vida no es una carrera para vivir en una forma solitaria. Es algo que se juega en equipo. y hay que aprender a correr juntos", dijo el papa en un evento en Barcelona, en el quinto día de su visita a España.

Y añadió: "En ese sentido, uno puede ser una estrella", pero si "nunca pasa la pelota, pues no deja que los otros entren en el juego y probablemente va a perder".

Aunque dijo que prefería el tenis, que todavía juega con regularidad, también mostró afición por el fútbol.

"Con los seminaristas, cuando estuve en Trujillo (Perú), jugaba fútbol. Defensa, si quieres saber, no era gran goleador", bromeó.

El papa dijo, además, que en el Mundial "sin duda" apoyará a su país natal, Estados Unidos. Pero admitió: "No estoy seguro de cuántos partidos podré ver".