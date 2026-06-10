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La Basílica de la Sagrada Familia inaugura emblemática torre y se convierte en la iglesia más alta del mundo bendecida por el papa León XIV

junio 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Un coro de 600 cantantes actuó en el servicio, que duró alrededor de 90 minutos y contó con la asistencia del presidente del Consejo de Gobierno español Pedro Sánchez, así como del rey Felipe VI y la reina Letizia.

La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona inauguró este miércoles una imponente nueva torre, consolidándose como la iglesia más alta del mundo tras la celebración de una misa especial.

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El evento se llevó a cabo con un espectáculo de fuegos artificiales y luces iluminaron el exterior del templo al final de la ceremonia, bañando la basílica inacabada con colores cambiantes que resaltaban sus torres imponentes.

Un coro de 600 cantantes actuó en el servicio, que duró alrededor de 90 minutos y contó con la asistencia del presidente del Consejo de Gobierno español Pedro Sánchez, así como del rey Felipe VI y la reina Letizia.

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Esta arquitectura ha marcado un hito, ya que alcanza los 172,5 metros, en su inauguración las vidrieras de varios colores brillaban intensamente entre las columnas arboladas de la basílica mientras el Papa León XIV pronunciaba su homilía en español, catalán y latín.

"No podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar a los inocentes", dijo el papa en una referencia apenas velada a la administración del presidente estadounidense Donald Trump.

Al final del servicio, el pontífice nacido en Estados Unidos bendijo la imponente torre central de Jesucristo de la Sagrada Familia, que se completó en febrero.

La cima queda deliberadamente por debajo de los 177 metros (581 pies) de la colina Montjuic de Barcelona, un acto de respeto religioso por parte de Gaudí, quien creía que la colina era obra de Dios.

El papa miró hacia la torre antes de rociar agua bendita hacia ella, y luego se volvió hacia la multitud para hacer lo mismo mientras las personas aplaudían y vitoreaba. "Esta cruz brilla de día, reflejando la luz del sol, y de noche, iluminando la ciudad como un faro que domina el Mediterráneo", dijo el papa en su homilía.

Miles de personas asistieron a la misa dentro del edificio, mientras que fuera una gran multitud seguía la ceremonia en una pantalla gigante instalada frente a la Sagrada Familia.

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Cabe resaltar que esta iglesia es una obra maestra modernista aún inacabada del arquitecto Antoni Gaudí, que fue visitada por casi cinco millones de personas el año pasado.

Las obras de construcción de la Sagrada Familia comenzaron en 1882 y se espera que estén completas en aproximadamente una década.

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