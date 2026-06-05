El reconocimiento que logró Lamine Yamal, con tan solo 18 años, en la liga española; es la primera vez que lo consigue

La joven promesa del Barcelona y la selección de España, Lamine Yamal, fue reconocido este viernes como el mejor jugador de LaLiga por primera vez en su carrera profesional.

El jugador, de 18 años, del conjunto culé fue fundamental para que su equipo ganara el segundo campeonato consecutivo, sustituyendo así a su compañero Raphinha.

Según ha informado LaLiga: "El conjunto azulgrana ha cerrado una temporada en la que su regularidad ha vuelto a ser clave, y Lamine Yamal ha sido uno de los principales artífices de las grandes cifras cosechadas por el equipo catalán".

Con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga, Yamal es a la vez el máximo goleador y máximo asistente de su equipo con ayuda de su gran efectividad y contando con partidos con un rendimiento digno de un líder y estrella, el Barça se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

Pese a las molestias en el pubis que limito su primera mitad de temporada, Yamal ha sido la referencia ofensiva de sus compañeros, compensando las repetidas bajas de Raphinha y la pérdida de protagonismo del polaco Robert Lewandowski.

Este es el tercer premio individual de LaLiga que se lleva el conjunto blaugrana esta temporada, luego de que el entrenador Hansi Flick haya sido reconocido como el mejor técnico por segundo año consecutivo.

Aunque solo tiene 18 años, Lamine ya cuenta con varios galardones: dos premios Kopa (2024 y 2025), el Golden Boy en 2024, el premio Laureaus al Deportista Revelación Mundial y sus recientes reconocimientos en LaLiga en donde destaca partido a partido. También se ha coronado campeón por tres años consecutivos campeón de LaLiga, dos Supercopas y una Copa del Rey.