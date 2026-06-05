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El histórico delantero de la selección Colombia Iván Rene Valenciano confesó que padece cáncer: "Es un reto, me da posibilidad de pelear la vida"

junio 5, 2026
Por: Diana Pérez
Iván Rene Valenciano | Foto: AFP
Iván Rene Valenciano | Foto: AFP
En un podcast, , el exartillero confesó que es una batalla que está peleando en silencio y que nadie sabía.

El mundo del fútbol en Colombia ha sido impactado con una dura y fuerte revelación de uno de los delanteros históricos de la 'Tricolor' e ídolo en el Junior de Barranquilla.

Se trata del exselección Colombia Iván René Valenciano, quien ha sorprendido al país y al mundo del fútbol tras confesar que padece cáncer en la sangre.

Durante su participación en el podcast con 'El Mundo de Aco' del actor Aco Pérez, el exartillero confesó que es una batalla que está peleando en silencio que nadie sabe, hasta ahora, es "luchando con un cáncer".

"Luchando con un cáncer, pero bueno, esa es la lucha que tengo en este momento. Es un reto, me da posibilidad de pelear la vida, no de destruirla, de pelearla", explicó.

Valenciano continuó diciendo en el podcast: "cuando apareció eso, ese es el reto que tengo, de lucharla y de pelearla".

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Además, reveló que va a desaparecer de la escena pública durante un tiempo porque va a entrar en tratamiento para luchar contra el cáncer en Estados Unidos.

Cuando fue consultado por el actor sobre qué tipo de cáncer padece, respondió: "de sangre. No tengo leucemia, pero es una enfermedad que se llama trombocitosis esencia que mi médula ósea produce una sangre o coágulos o plaquetas que se complican cada día. Ahora tengo tratamiento, pero voy a entrar a hacerme un tratamiento mucho más severo".

Ante la noticia, los usuarios le han enviado sus mejores deseos al exartillero del conjunto 'tiburón' para que tenga una pronta recuperación y triunfe en su lucha contra el cáncer de sangre.

"Para Iván Rene Valenciano. Un apoyo de vida y decir que la Sangre de Dios tiene poder. Solamente él es el dueño de nuestra vida", "Vamos bombardero, ánimo", "Dios te guarde Bombardero y sea tú médico de cabecera, ídolo de infancia", "Joda esta vaina me entristeció la mañana", son algunos de los comentarios.

El "Bombardero" tiene una carrera memorable en el Junior de Barranquilla, club con el que logró consolidarse dos veces como Campeón de Colombia y en donde en tres oportunidades fue el máximo goleador de la Liga (1990, 1994 y 1995).

Portando los colores de la 'Tricolor' pudo disputar 1.470 minutos en los que jugó 25 y anotó 12 goles, siendo uno de los históricos del conjunto cafetero.

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