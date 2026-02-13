Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

La llegada de un nuevo equipo al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha significado un punto de quiebre en los modelos tradicionales de construcción de hinchada, según expertos.

Y es que, en tan solo un par de meses, el Internacional de Bogotá, sucesor del Club Deportivo La Equidad tras su cambio de propietarios en 2025, ha debutado no solo con victoria en la cancha, sino con buenos números fuera de ella.

El equipo, cabe resaltar, lanzó poco después de su fundación un sistema de abonos para sus nuevos hinchas como el que implementan varios equipos del fútbol colombiano y las ventas superaron las 1.600.

Varios usuarios en redes sociales se han cuestionado cómo logró el equipo alcanzar un nivel de hinchada tan amplio, teniendo en cuenta que su fundación fue recientemente.

Los expertos aseguran que la respuesta está no solo en los pocos hinchas que antes eran de La Equidad, sino también en sus novedosas campañas publicitarias y de venta para atraer y enganchar nuevos fanáticos.

"El caso del Internacional de Bogotá es fundamental para entender las nuevas dinámicas que los fanáticos del deporte están esperando y exigiendo a sus equipos para conectar de forma más estratégica", señala Angélica Arévalo, gerente de Industrias para Latinoamérica en Infobip, citada en un comunicado de la compañía.

La estrategia del nuevo club ha combinado acciones de alto impacto mediático con decisiones comerciales pensadas para reducir barreras de entrada y fortalecer la relación con sus audiencias.

Cuando lanzaron su nueva camiseta, sobre la que hinchas de otros clubes históricos del país reconocieron la estética del diseño e incluso manifestaron interés en adquirirla, la enviaron cerca del espacio en una campaña sin precedentes.

Llevar su camiseta a la estratósfera, a más de 35 kilómetros de altura, dicen los expertos, fue una acción simbólica que demostró cómo el fútbol empieza a dialogar con lógicas propias del entretenimiento digital mediante acciones diseñadas para generar conversación, tendencias y sentido de pertenencia.

"Es lo que conocemos, en la industria de la comunicación digital y conversacional, como 'fan engagement', un mecanismo que está siendo transformador en la manera como se consume el deporte actualmente y con vistas al futuro", precisó Arévalo.

La participación del actor Ryan Reynolds como copropietario, por ejemplo, junto con su aparición en redes sociales vistiendo la camiseta del equipo, generó conversaciones que trascendieron las fronteras del fútbol local.

El nuevo equipo bogotano, en definitiva, ha puesto el foco en la era del "fan engagement" que señalan los expertos de Infobip como un terreno que hoy resulta "decisivo" para el deporte.

De acuerdo con el más reciente Reporte de Engagement de los Fanáticos del Deporte 2025/2026, elaborado por Infobip, ocho de cada diez aficionados aseguran que quieren sentirse más conectados con sus equipos fuera del estadio y más allá de las transmisiones; revela que la falta de interacción, contenidos relevantes y experiencias personalizadas es una de las principales causas de frustración entre los hinchas.

Internacional de Bogotá parece alinearse con ese diagnóstico, pues, desde su relanzamiento, el club ha apostado por construir una relación con sus seguidores basada en elección y afinidad, más que en tradición.

Como lo ha expresado el presidente del equipo, Nicolás Maya, "esta historia es de todos, la hacemos todos". Es un lema que apunta a una hinchada diversa, abierta y digital que pueda vincularse al proyecto incluso sin un pasado futbolero asociado.