NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Viernes, 13 de febrero de 2026
Fútbol colombiano

Enviaron hasta una camiseta a la estratósfera: expertos dicen que nuevo equipo del fútbol colombiano entendió nueva era

febrero 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Estratósfera - Foto Canva de referencia
Estratósfera - Foto Canva de referencia
Estudios han mostrado que los hinchas están buscando equipos que los satisfagan a partir de experiencias, contenido y cercanía más allá de los 90 minutos de juego.

La llegada de un nuevo equipo al Fútbol Profesional Colombiano (FPC) ha significado un punto de quiebre en los modelos tradicionales de construcción de hinchada, según expertos.

Y es que, en tan solo un par de meses, el Internacional de Bogotá, sucesor del Club Deportivo La Equidad tras su cambio de propietarios en 2025, ha debutado no solo con victoria en la cancha, sino con buenos números fuera de ella.

o

El equipo, cabe resaltar, lanzó poco después de su fundación un sistema de abonos para sus nuevos hinchas como el que implementan varios equipos del fútbol colombiano y las ventas superaron las 1.600.

Varios usuarios en redes sociales se han cuestionado cómo logró el equipo alcanzar un nivel de hinchada tan amplio, teniendo en cuenta que su fundación fue recientemente.

Los expertos aseguran que la respuesta está no solo en los pocos hinchas que antes eran de La Equidad, sino también en sus novedosas campañas publicitarias y de venta para atraer y enganchar nuevos fanáticos.

"El caso del Internacional de Bogotá es fundamental para entender las nuevas dinámicas que los fanáticos del deporte están esperando y exigiendo a sus equipos para conectar de forma más estratégica", señala Angélica Arévalo, gerente de Industrias para Latinoamérica en Infobip, citada en un comunicado de la compañía.

La estrategia del nuevo club ha combinado acciones de alto impacto mediático con decisiones comerciales pensadas para reducir barreras de entrada y fortalecer la relación con sus audiencias.

Cuando lanzaron su nueva camiseta, sobre la que hinchas de otros clubes históricos del país reconocieron la estética del diseño e incluso manifestaron interés en adquirirla, la enviaron cerca del espacio en una campaña sin precedentes.

Llevar su camiseta a la estratósfera, a más de 35 kilómetros de altura, dicen los expertos, fue una acción simbólica que demostró cómo el fútbol empieza a dialogar con lógicas propias del entretenimiento digital mediante acciones diseñadas para generar conversación, tendencias y sentido de pertenencia.

"Es lo que conocemos, en la industria de la comunicación digital y conversacional, como 'fan engagement', un mecanismo que está siendo transformador en la manera como se consume el deporte actualmente y con vistas al futuro", precisó Arévalo.

La participación del actor Ryan Reynolds como copropietario, por ejemplo, junto con su aparición en redes sociales vistiendo la camiseta del equipo, generó conversaciones que trascendieron las fronteras del fútbol local.

El nuevo equipo bogotano, en definitiva, ha puesto el foco en la era del "fan engagement" que señalan los expertos de Infobip como un terreno que hoy resulta "decisivo" para el deporte.

De acuerdo con el más reciente Reporte de Engagement de los Fanáticos del Deporte 2025/2026, elaborado por Infobip, ocho de cada diez aficionados aseguran que quieren sentirse más conectados con sus equipos fuera del estadio y más allá de las transmisiones; revela que la falta de interacción, contenidos relevantes y experiencias personalizadas es una de las principales causas de frustración entre los hinchas.

Internacional de Bogotá parece alinearse con ese diagnóstico, pues, desde su relanzamiento, el club ha apostado por construir una relación con sus seguidores basada en elección y afinidad, más que en tradición.

o

Como lo ha expresado el presidente del equipo, Nicolás Maya, "esta historia es de todos, la hacemos todos". Es un lema que apunta a una hinchada diversa, abierta y digital que pueda vincularse al proyecto incluso sin un pasado futbolero asociado.

Temas relacionados:

Fútbol colombiano

Ryan Reynolds

Estrategia

Club Deportivo La Equidad

Hinchas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

“Diosdado Cabello va a pagar, sueño todos los días con despertar como despertamos todos el 3 de enero, que vayan y lo saquen": madre de Neomar Lander, joven asesinado por el régimen venezolano

Foto: AFP
Cuba

¿Quién es la ‘Delcy Rodríguez de Cuba' que podría negociar con el gobierno de EE. UU.?

Manuel Tique
Presos políticos

"Para nosotros los extranjeros era un infierno de 24 horas, estábamos aislados, sin acceso a la luz del Sol”: colombiano relata en NTN24 cómo pasó 17 meses preso por el régimen de Venezuela

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Manifestación de jóvenes venezolanos en el Día de la Juventud - Foto. AFP
Manifestaciones

“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Más de Deportes

Ver más
Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

Copa Libertadores - Foto: EFE
Copa Libertadores

Elogian el buen juego de equipo venezolano que accedió a segunda ronda de Copa Libertadores: su último gran reto será un equipo colombiano

Luis Suárez | Foto: EFE
Luis Suárez

Así fue el doblete con el que el colombiano Luis Suárez se convirtió en el héroe del triunfo del Sporting Lisboa frente al PSG en la Champions League

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica - Foto: EFE
Elecciones en Costa Rica

La oficialista Laura Fernández fue electa presidente de Costa Rica con una amplia ventaja: prometió un "cambio profundo e irreversible"

Emiliano 'Dibu' Martínez encajó insólito gol en la Premier League - Foto: AFP
Dibu Martínez

'Dibu' Martínez encajó insólito gol que valió una dura derrota de local para el Aston Villa en Premier League: "Otra vez dibujado"

Jorge Rodríguez - Foto Juan Barreto, AFP
Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez afirmó que "no habrá elecciones inmediatas" y fue cuestionado sobre participación de María Corina Machado en un futuro proceso electoral en Venezuela

Iván Duque, expresidente de Colombia, junto a la directora de NTN24, Claudia Gurisatti - Foto: NTN24
Foro Económico Internacional CAF

"Delcy Rodríguez no es presidente de nada, simplemente está llevando órdenes e instrucciones": Iván Duque pide una transición democrática en Venezuela antes de que finalice este año

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

Jorge Rodríguez, quien ayer pedía "perdón porque no me gustan los presos", hace año y medio decía a gritos que Machado y González "tienen que ir presos"

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

Revelan la cantidad de dólares que tendrían que pagar los países que quieran ocupar un asiento en el "Consejo de Paz" de Donald Trump

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Así funciona la nueva configuración que ofrece WhatsApp para mayor seguridad de los usuarios contra ciberataques

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre