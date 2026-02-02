NTN24
Luis Díaz

Luis Díaz es reconocido como el autor del mejor gol del 2025 de la Bundesliga: "Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo"

febrero 2, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: AFP
Este premio se entrega desde 1971 en el programa deportivo Sportschau y los goles son elegidos por los aficionados al fútbol.

El colombiano Luis Díaz se encuentra viviendo su mejor momento como futbolista en Alemania, en donde ha destacado no solo en el Bayern Múnich sino en la Bundesliga.

El guajiro, de 28 años, recientemente recibió otro reconocimiento que lo consolida cada vez como uno de los mejores en la liga alemana, desde su llegada tras dejar al Liverpool.

El extremo de la selección Colombia recibió el premio al mejor gol del 2025 por el tanto que hizo en el empate del conjunto 'bávaro' ante Unión Berlín en noviembre. En ese partido, Díaz se lució y anotó el que muchos consideran como el mejor gol que ha hecho en toda su carrera futbolística.

Durante el empate 2-2 ante Unión Berlín, en el minuto 38, el jugador colombiano recibió el balón fuera del área y le hizo el pase a su compañero Josip Stanisic.

Stanisic le devolvió el pase, pero le quedó muy largo a Díaz; sin embargo, el guajiro no dio el balón por perdido y lanzó un bombazo metiendo un golazo que causó locura alrededor del mundo.

Ante el reconocimiento, Max Eberl, director general deportivo del Bayern Múnich, aseguró: "Estamos muy orgullosos de que Luis Díaz haya sido galardonado con el «Gol del Año». Al fin y al cabo, los goles son lo que importa en el fútbol, y a todos nos encantan los goles especialmente bonitos".

"En este caso, Lucho no solo marcó un gol espectacular, sino que el gol es más bien una obra de arte en sí misma y demuestra el extraordinario compromiso y la pasión con la que juega al fútbol", agregó.

El directivo del conjunto 'bávaro' también destacó que: "Luís Díaz tiene un valor incalculable para el FC Bayern y para toda la Bundesliga. Enhorabuena por este fabuloso gol. El año pasado, los aficionados eligieron a Harry Kane, ahora a Lucho: los goles del año se están convirtiendo poco a poco en una pequeña especialidad del FC Bayern".

El colombiano agradeció el premio y afirmó que cuando piensa en ese gol no puede creer que haya sido él quien lo anotó.

"Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble!", puntualizó.

El guajiro continuó diciendo que "el premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador".

"¡Así es muy fácil sentirse a gusto! Muchas gracias por el premio, espero marcar muchos más goles, ya que, para mí, como delantero, lo más importante es poder ayudar al equipo con mi esfuerzo", sentenció.

Otros jugadores, considerados leyendas del Bayern, que han recibido este reconocimiento han sido: Gerd Müller (1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980), Jürgen Wegmann (1988), Klaus Augenthaler (1989) y Lothar Matthäus (1992).

Este premio se lleva entregando desde 1971 por el programa deportivo Sportschau y los goles son elegidos por los aficionados al fútbol.

Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

