Aficionados captaron desde la tribuna toda la secuencia del agónico gol del portero del Benfica en Champions League ante el Real Madrid

Benfica de Portugal, donde juega el colombiano Richard Ríos, logró este miércoles una agónica clasificación a la fase de playoffs de la Champions League tras vencer por 4 a 2 al Real Madrid en la última jornada de la fase de liguilla.

El equipo luso hizo historia al ganarle al Real Madrid con un cuarto gol anotado en el último minuto del encuentro que se disputó en el Estádio da Luz de Lisboa.

En la última jugada del partido, en un tiro libre a favor del equipo portugués, todo el once se dirigió al área rival, incluido el guardameta Anatoli Trubin, para buscar el ansiado cuarto gol que les diera la clasificación a los playoffs para seguir con vida en el certamen continental.

Finalmente, cuando el balón ingresó al área del equipo ‘merengue’, el portero ucraniano cabeceó como un delantero clásico y mandó el balón al fondo de la red para el 4 a 2 definitivo que le dio el último cupo a los playoffs al equipo de Lisboa.

Con nueve puntos y una diferencia negativa de dos goles, el Benfica logró superar al Marsella francés, que con tres goles negativos pasó de la casilla 24 a la 25.

El tanto quedó grabado en el celular de un aficionado que captó toda la secuencia del tanto histórico para el equipo luso.

Allí se observa el momento en el que el portero ucraniano se dirige al área rival y el cobro que posteriormente se convirtió en un tanto agónico.

Además, se escuchan los gritos de júbilo de los aficionados por la hazaña y se alcanza a ver la celebración de todos los jugadores del Benfica, incluidos los suplentes, quienes ingresaron al campo de juego a abrazar al autor del gol.