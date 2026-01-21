"Existe una fractura en la OEA que solamente beneficia a los dictadores y a los tiranos": Arturo McFields sobre posición de algunos países con respecto a Venezuela

María Corina Machado se reunió el martes en la OEA con el secretario general, Albert Ramdin, para exponer la grave situación de derechos humanos en Venezuela y el sufrimiento de los presos políticos y sus familias.

El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, analizó la situación de Venezuela y el papel de los organismos internacionales frente a los presos políticos del régimen.

“Nunca es tarde para pedir la liberación de presos políticos”, afirmó McFields durante su intervención. “Cada día que pasa una persona en la cárcel es un día injusto, es un día de dolor, es un día de sufrimiento”, agregó el exdiplomático, quien celebró la importancia de la reciente visita de María Corina Machado a la sede de la OEA.

El exembajador cuestionó duramente la posición de varios gobiernos latinoamericanos frente a la crisis venezolana. “México, Brasil y Colombia han tenido una posición vergonzosa, dolosa, omisa y a veces sumisa con la dictadura de Venezuela”, señaló.

Según McFields, estos países han centrado sus críticas en la captura del líder del régimen venezolano en lugar de pronunciarse sobre las violaciones a los derechos humanos.

“El énfasis fundamental que ellos ponen es en por qué se capturó a Maduro, la supuesta violación a la soberanía nacional”, explicó McFields.

“Jamás han alzado la voz por los pueblos, solamente por los dictadores”, añadió. “El silencio duele y duele bastante”, resaltó.

McFields también centró sus críticas en la OEA y especialmente en el secretario general. "El secretario general muchas veces ha tenido temor de decir dos cosas fundamentales: en Venezuela hay una dictadura y la liberación de los presos debe ser inmediata", manifestó.

Insistió, a su vez, en la necesidad de usar términos claros como “dictadura” y “terrorismo de Estado”.

“Si la cabeza no tiene la autoridad para hablar de esa forma, no esperemos que los Estados miembros como México, Brasil o Colombia hablen de forma clara y digan dictadura, presos políticos”, expresó.

No obstante, destacó la postura de países como Argentina y Perú, que han adoptado una posición más firme frente al régimen venezolano, pero advirtió que “existe una fractura en la OEA que solamente beneficia a los dictadores y a los tiranos”.

El exembajador concluyó con un mensaje esperanzador: "Latinoamérica no es la misma después de la captura de Maduro y ha comenzado un cambio fundamental que va a tomar su tiempo en algunas ocasiones, pero el cambio ya comenzó y eso es algo que no lo va a detener nadie".