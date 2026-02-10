Las selecciones Colombia y Venezuela se clasificaron de manera anticipada al hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Este martes 10 de febrero, las selecciones de Colombia y Venezuela tuvieron su tercera presentación en la fase de grupos del Sudamericano Femenino Sub-20, en la cual vencieron a sus respectivos rivales y aseguraron tres puntos valiosos que les permitieron asegurar de manera anticipada su participación en el hexagonal del campeonato.

En el juego válido por la cuarta fecha de la fase inicial de la competencia, la “Tricolor” dirigida por el profesor Carlos Paniagua, venció 2 goles a 0 a su similar de Uruguay.

Las colombinas se quedaron con la victoria, gracias a las anotaciones de Maithe López a los 41' y María Viáfara sobre los 84 de juego. Un triunfo que le permitió a las cafeteras sumar 7 puntos y clasificarse de manera anticipada a falta de una fecha para el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20.

Por su parte, la selección de Venezuela venció con un resultado de 2 goles por 0 a la local Paraguay; las lideradas por el profesor Ángel Hualde lograron vencer el arco de las “guaraníes” durante los últimos 20 minutos del encuentro.

Las encargadas de darle los tres puntos a La Vinotinto fueron Génesis Hernández sobre los 72 minutos del encuentro y Melanie Chirinos desde el punto blanco del penal a los 86 de juego.

Con esta victoria, las dirigidas por Hualde sumaron un total de 6 puntos, producto de dos triunfos, y se ubicaron segundas del grupo A detrás de Colombia.

Con los triunfos conseguidos durante la cuarta fecha del certamen, tanto la Tricolor como la Vinotinto aseguraron su participación en el hexagonal de la competencia, donde no solo buscarán hacerse a uno de los cuatro cupos que se otorgan al Mundial de la categoría en Polonia, sino que también buscarán luchar por el título.

VEA TAMBIÉN El jugador colombiano de fútbol americano Christian González estaría por firmar histórico contrato con el que marcaría un precedente en la NFL y del deporte mundial o

En la quinta fecha del Campeonato Sudamericano Femenino Sub-20, la selección Colombia se medirá ante la local Paraguay, mientras que Venezuela se enfrentará a Chile.

Así va la tabla de posiciones del Sudamericano Femenino sub-20

Grupo A

1. Colombia – 7 pts.

2. Venezuela – 6 pts.

3. Paraguay – 4 pts.

4. Uruguay – 4 pts.

5. Chile – 1 pt.

Grupo B

1. Brasil – 6 pts.

2. Argentina – 6 pts.

3. Ecuador – 3 pts.

4. Perú – 3 pts.

5. Bolivia – 0 pts.