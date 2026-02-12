Enviado especial de Trump a Mineápolis anuncia fin de operación especial antimigratoria

El zar fronterizo Tom Homan, enviado de urgencia a Mineápolis en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la operación especial contra la inmigración ilegal "concluiría" pronto.

Miles de agentes federales llegaron al estado de Minesota (norte) en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

Esas operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya" en Minesota, dijo el funcionario en una rueda de prensa en la capital estatal, Mineápolis.

"Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana" explicó.

Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del Servicio de Migraciones y Aduanas (ICE), que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aduce que los agentes se cubren el rostro para evitar que los activistas los identifiquen y el hostigamiento se traduzca en amenazas a sus familias.

Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del DHS en el Congreso, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir del viernes.