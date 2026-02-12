NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Jueves, 12 de febrero de 2026
Migración

Enviado especial de Trump a Mineápolis anuncia fin de operación especial antimigratoria

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El zar fronterizo Tom Homan - EFE
El zar fronterizo Tom Homan - EFE
Miles de agentes federales llegaron al estado de Minesota en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

El zar fronterizo Tom Homan, enviado de urgencia a Mineápolis en enero por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que la operación especial contra la inmigración ilegal "concluiría" pronto.

Miles de agentes federales llegaron al estado de Minesota (norte) en diciembre para llevar a cabo redadas masivas contra inmigrantes irregulares.

Esas operaciones provocaron la reacción de vecinos y activistas, incidentes diarios y la muerte de dos personas por disparos de agentes federales.

"He propuesto, y el presidente Trump ha estado de acuerdo, que esta operación especial concluya" en Minesota, dijo el funcionario en una rueda de prensa en la capital estatal, Mineápolis.

o

"Ya se inició una reducción significativa esta semana y continuará la próxima semana" explicó.

Los demócratas piden reformas en profundidad de las operaciones del Servicio de Migraciones y Aduanas (ICE), que incluyen poner fin a las patrullas móviles, prohibir que los agentes oculten su rostro y exigir órdenes judiciales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aduce que los agentes se cubren el rostro para evitar que los activistas los identifiquen y el hostigamiento se traduzca en amenazas a sus familias.

Las divergencias entre demócratas y republicanos, que deben ponerse de acuerdo sobre el presupuesto del DHS en el Congreso, podría provocar un cierre gubernamental parcial a partir del viernes.

Temas relacionados:

Migración

Estados Unidos

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El drama de la familia Sequea con cuatro integrantes presos del régimen venezolano y dos militares pedidos en extradición desde Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Hacer competitiva a la industria petrolera no se puede si no hay un avance institucional, dice Héctor Schamis sobre Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Incursión de drones desde México a EE. UU. abre las puertas para una respuesta militar contra el narco?

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Cuando uno analiza artículo por artículo se percata que es absolutamente excluyente": Zair Mundaray sobre la ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Dron (vehículo aéreo no tripulado) - Foto de referencia: Pexels
Texas

"El uso de drones en la frontera es común desde hace dos o tres años, se usa por los narcos por temas de vigilancia": experto sobre sobrevuelos de drones de cárteles mexicanos en territorio de EE. UU.

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

¿Los Rodríguez siguen militando en el PSUV? Crecen dudas por video que resurgió en redes y que califican de “estrategia” de los encargados del régimen venezolano

Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil (AFP)
Ecuador

Revuelo en Ecuador: ¿en qué consisten los casos ‘Goleada’ y ‘Triple A’ por los que arrestaron al alcalde de Guayaquil?

Dron | Foto referencia: Canva
Drones

"Son drones que los mismos grupos criminales adaptan a partir de lo que encuentran en el mercado de manera legal": analista sobre narcodrones que violaron espacio aéreo de EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Agricultura - Foto Canva
Cambio Climático

El cambio climático golpea al agro mundial y acelera la apuesta por la agricultura digital

Destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Cuba

"El croquis se está usando de nuevo": Octavio Pérez, coronel (R) de la Armada de Estados Unidos, compara despliegue cerca de Cuba con el que se vio en Venezuela

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Agricultura - Foto Canva
Cambio Climático

El cambio climático golpea al agro mundial y acelera la apuesta por la agricultura digital

Precio de la gasolina - Foto por Canva
Precio de la gasolina

Gasolina en Colombia baja en febrero: estos son los precios en varias ciudades y el valor de la reducción

Destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Cuba

"El croquis se está usando de nuevo": Octavio Pérez, coronel (R) de la Armada de Estados Unidos, compara despliegue cerca de Cuba con el que se vio en Venezuela

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá
Bogotá

Atento: esta es la multa por transitar durante el ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Fabián Bustos presentado oficialmente como D.T. de Millonarios - Foto: AFP
Millonarios

"Un privilegio": así describió el nuevo técnico de Millonarios, Fabián Bustos, tener la oportunidad de dirigir a un jugador como Falcao

Maduro es trasladado a tribunal en Manhattan - Foto EFE
Donald Trump

¿Ha habido un cambio en Venezuela en la última semana como lo afirma el presidente Donald Trump?

María Corina Machado | Foto EFE
María Corina Machado

María Corina Machado aseguró que “una vez que liberemos a Venezuela” del régimen chavista, trabajará para que Cuba y Nicaragua sean “libres”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre