Lunes, 09 de febrero de 2026
Crimen

Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Concordia, Sinaloa, México - AFP
Los diez mineros fueron secuestrados el pasado 23 de enero en la mina Concordia, ubicada en el estado de Sinaloa.

Este lunes, la minera canadiense Vizsla Silver informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados en México fueron encontrados sin vida.

"Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia, han sido hallados muertos", puntualizó la compañía a través de un comunicado, aunque sin entregar número de fallecidos.

La empresa, con sede en Vancouver, agregó que se encuentra "a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas".

Un grupo de diez mineros fueron secuestrados el pasado 23 de enero en la mina Concordia, ubicada en el estado de Sinaloa, una región mexicana golpeada por la violencia asociada a los carteles de la droga.

El viernes, la Fiscalía General de México informó que las autoridades encontraron un cuerpo que podría ser uno de los trabajadores y que estaban adelantando las labores correspondientes para identificarlo. Hasta el momento no se conocen las nacionalidades de los secuestrados.

En el marco de las operaciones de búsqueda, las autoridades de México han logrado detener a cuatro personas. Además, han ejecutado un despliegue de 1.190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.

Tras los reportes de las familias de las víctimas, el presidente de Vizsla, Michael Konnert, dijo que la empresa está "devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas".

Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

