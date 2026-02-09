Mineros que habían sido secuestrados en México fueron hallados muertos, reportó la minera canadiense Vizsla Silver

Este lunes, la minera canadiense Vizsla Silver informó que varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados en México fueron encontrados sin vida.

"Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia, han sido hallados muertos", puntualizó la compañía a través de un comunicado, aunque sin entregar número de fallecidos.

La empresa, con sede en Vancouver, agregó que se encuentra "a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas".

Un grupo de diez mineros fueron secuestrados el pasado 23 de enero en la mina Concordia, ubicada en el estado de Sinaloa, una región mexicana golpeada por la violencia asociada a los carteles de la droga.

El viernes, la Fiscalía General de México informó que las autoridades encontraron un cuerpo que podría ser uno de los trabajadores y que estaban adelantando las labores correspondientes para identificarlo. Hasta el momento no se conocen las nacionalidades de los secuestrados.

En el marco de las operaciones de búsqueda, las autoridades de México han logrado detener a cuatro personas. Además, han ejecutado un despliegue de 1.190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.

Tras los reportes de las familias de las víctimas, el presidente de Vizsla, Michael Konnert, dijo que la empresa está "devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas".