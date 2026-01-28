NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Ecuador

Fiscalía de Ecuador investiga presunto financiamiento del régimen de Venezuela a la campaña presidencial de Luisa González

enero 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Luisa González - AFP
Luisa González - AFP
El Ministerio Público difundió una serie de fotografías de los procedimientos de allanamiento en la que se aprecia una imagen de la excandidata revisando un documento ante la presencia de las autoridades.

Este miércoles, la Fiscalía de Ecuador anunció una investigación por presunto financiamiento ilegal del régimen de Venezuela a la campaña presidencial de la excandidata de izquierda Luisa González en las elecciones que ganó Daniel Noboa.

González y Noboa se enfrentaron en los comicios de 2023, así como en 2025, en medio de una ola de violencia sin precedentes ligada al narcotráfico que afecta al país latinoamericano.

De acuerdo con el Ministerio Público ecuatoriano, "se presume que ingresaba dinero ilícito (en efectivo) desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023", cuando la candidata correísta y su fórmula vicepresidencial, Andrés Arauz, perdieron con el 48% de los votos frente a Noboa.

o

Este mismo miércoles, el expresidente Rafael Correa dijo mediante su cuenta de X que las viviendas de sus delfines y excandidatos González y Arauz, aspirante para las elecciones de 2021, fueron allanadas.

Por su parte, la Fiscalía difundió una serie de fotografías de los procedimientos en la que se aprecia una imagen de González, en pijama y con su rostro difuminado, revisando un documento ante la presencia de las autoridades.

La Fiscalía indicó que junto con la Policía "ejecuta allanamientos a 3 inmuebles" en las provincias de Pichincha y Guayas para "recabar indicios", en el marco del caso denominado "Caja Chica".

o

Ante el allanamiento, González ofreció una conferencia de prensa en la que arremetió contra el Gobierno de Noboa, al que vinculó con actividades ilegales. "Este gobierno es el gobierno de la corrupción. Este gobierno es el gobierno del tráfico de cocaína y de la muerte", dijo.

La semana pasada, cuando se llevó a cabo el Foro Económico Mundial de Davos, el presidente Noboa dijo que "en Ecuador hubo campañas políticas financiadas por el régimen de (Nicolás) Maduro y el dinero fluía desde PDVSA", aunque sin mencionar nombres ni a Correa.

Cabe mencionar que el expresidente socialista fue un firme aliado de Venezuela durante su gobierno (2007-2017) y ha rechazado la operación militar de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del dictador venezolano.

Después de dejar el poder, Correa formó parte de un equipo que asesoraba en temas económicos al régimen chavista.

Noboa, uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina, culpa al Gobierno de Correa por el aumento de la violencia ligada al narcotráfico en Ecuador.

El exmandatario, que actualmente reside en Bélgica, recibió en 2020 una condena en ausencia de ocho años de cárcel por corrupción.

