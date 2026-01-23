Tres partidazos serán el ‘plato fuerte’ de la segunda jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

Este viernes 23 de enero se dará inicio a la segunda fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026, jornada en la que varios equipos buscarán sumar sus primeros tres puntos en la competencia, y como cada fecha, la pantalla de Nuestra Tele Internacional llevará lo mejor del fútbol colombiano para quienes se encuentran fuera de Colombia.

Dentro de los juegos más destacados, se encuentran los partidos entre Deportivo Cali e Independiente Medellín; Millonarios ante Junior y Once Caldas frente a Santa Fe.

La escuadra azucarera recibe en el estadio Palamaseca al DIM, un encuentro en el que ambos equipos buscan pasar la página de lo que fue su debut en el inicio del campeonato, donde los dos conjuntos cayeron por la mínima diferencia ante sus rivales.

Aunque ambos clubes tienen claro que no deben ceder puntos, la presión corre para los dirigidos por el profesor Alberto Gamero, ya que desde hace más de un año no ve protagonismo en el rentado local.

Otros que llegan en una situación similar a la de Cali y Medellín son Millonarios y Junior de Barranquilla, pues las dos escuadras cayeron en su primera salida de la Liga BetPlay Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Hernán Torres en el juego ante el Atlético Bucaramanga sufrió mucho para recuperar el balón. Asimismo, presentó muchas falencias en el mediocampo.

Por su parte, el equipo Tiburón no la pasa nada bien en el inicio de temporada, pues aparte de perder su primer juego ante el Deportes Tolima por la Liga, viene de perder el título de la Superliga ante Independiente Santa Fe.

El tercer y último partido destacado de la fecha será entre el Once Caldas e Independiente Santa Fe; ambas escuadras llegan motivadas a este encuentro, tras haber debutado con victoria en el comienzo de la competencia.

Adicionalmente, los Cardenales llegan con el ánimo arriba luego de alcanzar el título de la Superliga 2026 el pasado miércoles 21 de enero ante el Junior, hecho que los convierte en los máximos ganadores de este torneo.

Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay Clausura 2026

Viernes 23 de enero

Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo

Hora: 6:20 p.m.

Hora: 6:20 p.m. Deportes Tolima vs. Alianza FC

Hora: 8:30 p.m.

Sábado 24 de enero

Deportivo Pereira vs. Fortaleza

Hora: 2:00 p.m.

Hora: 2:00 p.m. Llaneros vs. Bucaramanga

Hora: 4:10 p.m.

Hora: 4:10 p.m. Deportivo Cali vs. Medellín

Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 6:20 p.m. ET.

Boyacá Chicó vs. América

Hora: 8:30 p.m.

Domingo 25 de enero