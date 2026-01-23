NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Danovis Banguero, lateral de Millonarios - Foto: EFE
Danovis Banguero, lateral de Millonarios - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Tres partidazos serán el ‘plato fuerte’ de la segunda jornada de la Liga BetPlay Apertura 2026

enero 23, 2026
Por: Natalya Baquero González
Como cada fecha, la pantalla de Nuestra Tele Internacional llevará lo mejor del fútbol colombiano para quienes se encuentran fuera del país.

Este viernes 23 de enero se dará inicio a la segunda fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026, jornada en la que varios equipos buscarán sumar sus primeros tres puntos en la competencia, y como cada fecha, la pantalla de Nuestra Tele Internacional llevará lo mejor del fútbol colombiano para quienes se encuentran fuera de Colombia.

Dentro de los juegos más destacados, se encuentran los partidos entre Deportivo Cali e Independiente Medellín; Millonarios ante Junior y Once Caldas frente a Santa Fe.

o

La escuadra azucarera recibe en el estadio Palamaseca al DIM, un encuentro en el que ambos equipos buscan pasar la página de lo que fue su debut en el inicio del campeonato, donde los dos conjuntos cayeron por la mínima diferencia ante sus rivales.

Aunque ambos clubes tienen claro que no deben ceder puntos, la presión corre para los dirigidos por el profesor Alberto Gamero, ya que desde hace más de un año no ve protagonismo en el rentado local.

Otros que llegan en una situación similar a la de Cali y Medellín son Millonarios y Junior de Barranquilla, pues las dos escuadras cayeron en su primera salida de la Liga BetPlay Apertura 2026.

El conjunto dirigido por Hernán Torres en el juego ante el Atlético Bucaramanga sufrió mucho para recuperar el balón. Asimismo, presentó muchas falencias en el mediocampo.

o

Por su parte, el equipo Tiburón no la pasa nada bien en el inicio de temporada, pues aparte de perder su primer juego ante el Deportes Tolima por la Liga, viene de perder el título de la Superliga ante Independiente Santa Fe.

El tercer y último partido destacado de la fecha será entre el Once Caldas e Independiente Santa Fe; ambas escuadras llegan motivadas a este encuentro, tras haber debutado con victoria en el comienzo de la competencia.

Adicionalmente, los Cardenales llegan con el ánimo arriba luego de alcanzar el título de la Superliga 2026 el pasado miércoles 21 de enero ante el Junior, hecho que los convierte en los máximos ganadores de este torneo.

Así se jugará la segunda fecha de la Liga BetPlay Clausura 2026

Viernes 23 de enero

  • Internacional de Bogotá vs. Cúcuta Deportivo
    Hora: 6:20 p.m.
  • Deportes Tolima vs. Alianza FC
    Hora: 8:30 p.m.

Sábado 24 de enero

  • Deportivo Pereira vs. Fortaleza
    Hora: 2:00 p.m.
  • Llaneros vs. Bucaramanga
    Hora: 4:10 p.m.
  • Deportivo Cali vs. Medellín
    Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 6:20 p.m. ET.
  • Boyacá Chicó vs. América
    Hora: 8:30 p.m.

Domingo 25 de enero

  • Águilas Doradas vs. Deportivo Pasto
    Hora: 4:00 p.m.
  • Millonarios vs. Junior
    Con transmisión de la pantalla de Nuestra Tele Internacional desde las 6:20 p.m. ET.

  • Once Caldas vs. Santa Fe
    Hora: 8:20 p.m.
  • Atlético Nacional vs. Jaguares
    Aplazado

Temas relacionados:

Liga BetPlay Dimayor

Fútbol colombiano

Millonarios

Junior

Cali

Medellín

Santa Fe

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué país sale más afectado con la guerra de aranceles que iniciaron Colombia y Ecuador?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
El tenista serbio Novak Djokovic en Roland Garros. (EFE)
Deportes

Este es el torneo que quiere jugar el tenista Novak Djokovic antes de su retiro: "La estrella que me guía"

Brahim Díaz de Marruecos erra penalti y Seegal es campeón de la Copa Africana de Naciones / FOTO: EFE
Fútbol

Brahim Díaz tuvo el título de Marruecos en un penalti al último minuto del partido, pero cobró muy suave, lo desperdició y Senegal hizo gol quedando campeón de la Copa Africana de Naciones

El delantero portugués Cristiano Ronaldo. (EFE)
Cristiano Ronaldo

"Los deportistas que cambian el juego detienen el tiempo": así fue la colosal dedicatoria de Cristiano Ronaldo a Novak Djokovic en medio de cita que los unió

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Fuegos artificiales / Perros - Fotos de referencia: EFE
Perros

¿Qué hacer para calmar a tu perro ante los fuegos artificiales?: Recomendaciones de especialistas

Presos políticos en Venezuela | Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

"En Venezuela continúa el encarcelamiento de presos políticos que están enfermos": activista tras nuevas excarcelaciones del régimen de Maduro

Delcy Rodríguez | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

¿Cuáles serían las exigencias que le haría Estados Unidos a Delcy Rodríguez tras juramentar como presidente del régimen?

Red social x | Foto: AFP
Red Social

Red social X caída: miles de usuarios reportan fallas y problemas para acceder a la aplicación

Taipei 101 - Foto EFE
Asia

Sin arnés ni cuerdas: deportista escalará uno de los rascacielos más altos de Asia

Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump

La Casa Blanca asegura que Trump mantiene como una opción realizar ataques aéreos contra Irán para detener la represión contra los manifestantes

Captura de Nicolás Maduro, quien comparecerá ante la justicia de EE.UU. - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro comparecerá este lunes 5 de enero ante la justicia estadounidense

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre