Es oficial: James Rodríguez es nuevo jugador del Sao Paulo de Brasil

Tras varios meses de inactividad luego de su salida sorpresiva del Olympiacos, el futbolista colombiano James Rodríguez ya tiene un nuevo equipo en Latinoamérica.

VEA TAMBIÉN “Su repertorio está lleno de lesiones”: duras críticas de la prensa brasileña a James Rodríguez por su posible llegada al Sao Paulo o

Se trata del Sao Paulo de Brasil que puso el ojo en el ex Real Madrid y que, tras un mes de negociaciones, finalizó un acuerdo que habría terminado con el fichaje de Rodríguez en el equipo paulista.

“Pasé por diferentes continentes y jugué al lado de cracks históricos y grandes equipos del planeta, incluyedo el equipo de fútbol más ganador (Real Madrid). No podía dejar de sentir la sensación de vestir la camiseta más pesada de este lugar, el club brasileño con más noticias internacionales. Cosas increíbles suceden aquí en Brasil, cosas increíbles suceden aquí en Sao Paulo. Soy James Rodríguez y soy Tricolor”, fueron las primeras palabras del colombiano a su llegada al equipo brasilero.

El periodista brasileño Vene Casagrande ya se había adelantado a la noticia anunciando en sus redes sociales que el jugador había pasado los exámenes médicos.

“¡Ya no hay vuelta atrás! James Rodríguez ya ha firmado contrato con el São Paulo. ¡El colombiano es jugador del Tricolor Paulista!”, escribió el reportero en Twitter.

El futbolista colombiano firmó con el Sao Paulo hasta mediados del 2025.

El atacante, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol de Colombia, llevaba alrededor de tres meses de inactividad deportiva desde su salida inesperada del Olympiacos, en Grecia.

Durante una entrevista a Noticias RCN, el 'diez de la selección' dijo: “Los números que tuve son un poquito bajos para lo que en verdad jugué. Jugué bien allá. No me arrepiento de lo que he hecho y más cuando no te tratan bien o no te tratan de una manera seria”.

En esa misma entrevista, el jugador de 31 años vaticinó que algo bueno pasaría en su carrera profesional.

“En Europa la temporada está acabando, entonces los equipos no han planificado la temporada siguiente. Se empezará a mover en junio y julio para ver a quién quieren. Yo me quiero quedar en Europa, donde pueda jugar cada tres días, me siento muy bien físicamente”, acotó.