NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

"Seguimos reciclando ciclos de violencia": Juan Manuel Galán, Rodrigo Lara y Azucena Liévano hablan tras magnicidio de Miguel Uribe

agosto 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Además de Galán, Azucena Liévano y Rodrigo Lara Restrepo, hablaron en NTN24 sobre la tragedia política que enluta a Colombia y se refirieron a la "repetición de la violencia" en el país.

Una profunda tristeza y dolor de patria embargó este lunes a Colombia luego de confirmarse que el joven político Miguel Uribe Turbay murió tras dos meses y cuatro días del brutal atentado criminal que sufrió durante un mitin político en Bogotá.

Pese a haber mostrado algunas mejorías durante un complejo proceso médico, Uribe Turbay no pudo sobrevivir a las consecuencias de las balas asesinas de un atentado que para muchos significa un gran retroceso a las más oscuras épocas de la violencia política en la historia del país.

Azucena Liévano, reconocida periodista colombiana; Rodrigo Lara Restrepo, excongresista y político colombiano, y Juan Manuel Galán, precandidato presidencial de Colombia por el partido Nuevo Liberalismo, hablaron en el programa La Noche de NTN24.

"Hemos estado en este tema durante todos estos, más de dos meses, orando y pidiendo ese milagro que infortunadamente no llegó. Pero al final uno se siente impotente frente a tanta maldad que hay", dijo Liévano.

Para Liévano este fue un momento que le recordó al asesinato de Diana Turbay, mamá del hoy fallecido Uribe Turbay, quien también fue víctima de la violencia de Colombia.

"Es la repetición de una historia de orfandad", sostuvo al respecto Lara Restrepo, pues ahora el hijo del senador, de cuatro años crecerá, sin su padre.

Lara, amigo del exprecandidato presidencial, aseguró sentirse profundamente "entristecido y conmovido", pues él también vivió una situación similar a raíz de la violencia en el país.

Asimismo, Galán, hijo del candidato presidencial asesinado en 1989, Luis Carlos Galán, mencionó que se trata de una historia de "repetición no solo para Colombia, sino en particular para la familia" de Uribe Turbay.

"Pretenden desafiar la democracia y a punta de bala silenciar voces que piensan distinto, voces que se atreven a hablar desde su postura de oposición", expresó a su turno Galán, quien consideró que el gran reto del país es trabajar por "la no repetición". "Seguimos reciclando esos ciclos de violencia", indicó.

