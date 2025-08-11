“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe Turbay, llegó al capitolio nacional del Congreso de la República, donde el senador y precandidato presidencial será velado en el salón elíptico.

En compañía de sus hijas, momentos previos a ingresar al recinto, dio las gracias a los médicos en cabeza del doctor Fernando Hakim, el neurocirujano que lo atendió durante todo su proceso y pidió honrar la memoria de Miguel Uribe sin violencia o venganza.

VEA TAMBIÉN MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe o

“Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo la mujer.

Luego aseveró que para honrar la memoria del político asesinado se debe recordarlo con amor y no desear venganza contra quienes lo ultimaron. Además, exigió justicia y claridad ante este hecho.

“Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de gozar de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para los colombianos es unión, paz y amor, rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Hoy que estamos dándole la despedida quiero decirles que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia”, puntualizó.

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso de la República donde será velado y posteriormente será pasado por la cámara ardiente.