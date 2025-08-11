NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Atentado a Miguel Uribe Turbay

“Para Colombia se fue un hombre que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo”: esposa de Miguel Uribe

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, dio unas breves palabras a los medios de comunicación a su llegada al Congreso donde el precandidato presidencial será velado.

María Claudia Tarazona esposa de Miguel Uribe Turbay, llegó al capitolio nacional del Congreso de la República, donde el senador y precandidato presidencial será velado en el salón elíptico.

En compañía de sus hijas, momentos previos a ingresar al recinto, dio las gracias a los médicos en cabeza del doctor Fernando Hakim, el neurocirujano que lo atendió durante todo su proceso y pidió honrar la memoria de Miguel Uribe sin violencia o venganza.

Para el país se fue un hombre maravilloso, que soñaba con la paz y la unión de Colombia, que soñaba con un país donde ningún niño repitiera la historia que hoy su hijo está repitiendo. Romper una familia es el acto de violencia más horrible que se pueda cometer jamás”, dijo la mujer.

Luego aseveró que para honrar la memoria del político asesinado se debe recordarlo con amor y no desear venganza contra quienes lo ultimaron. Además, exigió justicia y claridad ante este hecho.

“Hoy quiero decirles que para honrar a Miguel y todos los que lo conocieron y tuvieron la oportunidad de gozar de su compañía, de su amistad y trabajar con él, sabemos que en el corazón de Miguel su lucha y lo que él quisiera para los colombianos es unión, paz y amor, rechazo cualquier acto de violencia o venganza por la muerte de Miguel, porque para honrarlo solo debe haber amor en nuestros corazones. Hoy que estamos dándole la despedida quiero decirles que ojalá se haga justicia, porque la justicia fortalece la democracia”, puntualizó.

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay llegó al Congreso de la República donde será velado y posteriormente será pasado por la cámara ardiente.

Temas relacionados:

Congreso de Colombia

Muerte

Luto

Política

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

