"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

Sebastiana Barráez, periodista venezolana, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la presencia de elementos del ELN y Segunda Marquetalia en territorio venezolano.

VEA TAMBIÉN Atentado del ELN deja un saldo de tres soldados muertos y tres heridos en municipio de Boyacá en Colombia o

“El ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentan en territorio venezolano por su operación criminal, en el estado Apure y Amazonas”, precisó la también experta en seguridad y ámbito Militar.

Respecto a la alianza que tendría el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, con estas organizaciones criminales, la entrevistada fue enfática.

“El ELN tiene a muchos combatientes en territorio venezolano. Maduro pactó con el ELN para buscar protección”, acotó.

A su juicio, el régimen venezolano permite que estos insurgentes operen en el país caribeño debido a que “Maduro necesita de estos grupos para defenderse ante la duda de que no respondan los militares, más allá del alto mando militar”.

VEA TAMBIÉN MinDefensa confirmó la muerte del número dos de la Segunda Marquetalia de las Farc, los sospechosos del atentado contra Miguel Uribe o

En cuanto al Gobierno de Colombia, Barráez consideró: “Petro debe tener acuerdos muy fuertes para salir en defensa del régimen (madurista)”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una organización insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana que opera en Colombia y Venezuela.

VEA TAMBIÉN Así fue la vida de Miguel Uribe Turbay, el senador y precandidato presidencial de 39 años que fue asesinado en Colombia o

La Segunda Marquetalia es el nombre que se le ha dado a una de las facciones de las extintas FARC que se negó a pactar la paz en los acuerdos de 2016.