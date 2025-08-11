NTN24
Lunes, 11 de agosto de 2025
Maduro

"Maduro necesita de estos grupos armados ante la duda que tiene de que la Fuerza Armada lo defienda y le responda más allá del alto mando": experta sobre denuncias de presencia del ELN y la Segunda Marquetalia en Venezuela

agosto 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Para la también periodista, el presidente de Colombia "debe tener acuerdos muy fuertes para salir en defensa del régimen (madurista)".

Sebastiana Barráez, periodista venezolana, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre la presencia de elementos del ELN y Segunda Marquetalia en territorio venezolano.

o

“El ELN y la Segunda Marquetalia se enfrentan en territorio venezolano por su operación criminal, en el estado Apure y Amazonas”, precisó la también experta en seguridad y ámbito Militar.

Respecto a la alianza que tendría el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, con estas organizaciones criminales, la entrevistada fue enfática.

“El ELN tiene a muchos combatientes en territorio venezolano. Maduro pactó con el ELN para buscar protección”, acotó.

A su juicio, el régimen venezolano permite que estos insurgentes operen en el país caribeño debido a que “Maduro necesita de estos grupos para defenderse ante la duda de que no respondan los militares, más allá del alto mando militar”.

o

En cuanto al Gobierno de Colombia, Barráez consideró: “Petro debe tener acuerdos muy fuertes para salir en defensa del régimen (madurista)”.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN) es una organización insurgente, narcotraficante y terrorista colombiana que opera en Colombia y Venezuela.

o

La Segunda Marquetalia es el nombre que se le ha dado a una de las facciones de las extintas FARC que se negó a pactar la paz en los acuerdos de 2016.

Videos

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Gustavo Petro y Miguel Uribe | Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

"No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos": Petro se pronunció sobre la muerte de Miguel Uribe

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

Murió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras dos meses luchando por su vida

