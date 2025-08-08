NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Franja de Gaza

Alemania suspenderá exportación de armas a Israel que puedan ser utilizadas en la Franja de Gaza

agosto 8, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Franja de Gaza - Foto AFP
Así lo comunicó el jefe del gobierno, Friedrich Merz, quien agregó que "cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos.

Alemania suspenderá la exportación de equipos militares a Israel que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza, dijo el viernes el jefe del gobierno, Friedrich Merz, en reacción al plan de Israel de tomar el control de Ciudad de Gaza.

Según el canciller, es "cada vez más difícil de entender" cómo el plan militar israelí ayudaría a lograr objetivos legítimos.

"Bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso", añadió Merz citado en un comunicado.

Esta decisión marca un cambio de rumbo por parte del gobierno alemán, uno de los aliados más fieles de Israel -junto a Estados Unidos- debido a la responsabilidad histórica de Alemania en el Holocausto.

"El gobierno alemán sigue profundamente preocupado por el sufrimiento continuo de la población civil en la Franja de Gaza", subrayó Merz.

"Con la ofensiva prevista el gobierno israelí asume una responsabilidad aún mayor" en lo que respecta a la ayuda a los civiles en el territorio palestino, continuó, reiterando su llamado a favor de un acceso completo para "las organizaciones de la ONU y otras instituciones no gubernamentales".

La comunidad internacional está cada vez más preocupada por el sufrimiento de los palestinos en Gaza, donde una evaluación respaldada por las Naciones Unidas advirtió sobre el riesgo de hambre.

"El gobierno alemán insta encarecidamente al gobierno israelí a no tomar nuevas medidas con miras a anexar Cisjordania", destacó también el canciller.

