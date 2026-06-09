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Martes, 09 de junio de 2026
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Jugadores de la selección de Uruguay - Foto: AFP
Jugadores de la selección de Uruguay - Foto: AFP
Selección de Uruguay

Futbolista de selección sudamericana pone en duda su presencia en el primer juego en la Copa del Mundo 2026 y su hermano lanza dura crítica al entrenador

junio 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El defensor despejó dudas de su lesión y se pronunció sobre el comentario de su hermano en el que arremetió contra el entrenador.

A dos días del inicio de la Copa del Mundo de Canadá, México y Estados Unidos 2026, el defensor de la selección de Uruguay, Ronald Araujo, dio a conocer este martes que persiste una leve lesión, lo cual le impide ser parte de la nómina debutante en el juego contra Arabia Saudita.

Frente a su estado de salud, Araujo dio a conocer que, con la intención de adelantar su recuperación, viajó durante el fin de semana a España, donde se realizó un 'tratamiento expres'.

"Tengo una pequeña lesión en el gemelo; por eso me fui a hacer el tratamiento con la gente de mi confianza", dijo el defensor a los periodistas.

Consciente de que la lesión que padece le impedirá ser parte del primer juego por la fase de grupos de la selección uruguaya ante su similar de Arabia Saudita, válida por el Grupo H del certamen mundialista, Ronald espera que su proceso de recuperación evolucione de manera positiva y poder así participar en la segunda salida del combinado charrúa.

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"Ver cómo vamos evolucionando, pero no hay prisa; si no llego al primero, voy a intentar estar en el siguiente", expresó el futbolista uruguayo.

En cuanto a los detalles de su lesión, el defensor del Barcelona indicó a la prensa que “fue en un entrenamiento con Uruguay”. "Venía de pasar muy mal los últimos días por una fiebre. Hicimos los estudios con la selección y tomamos la decisión en conjunto" , declaró. "Tengo muchas ganas de ponerme bien".

De esta manera, el defensor dejó claro que el problema muscular que padece no fue provocado por la intensidad en los entrenamientos propuestos por el seleccionador Marcelo Bielsa, como su hermano lo había expresado por medio de sus redes sociales, lo que generó polémica.

“Me enteré de la publicación de mi hermano cuando llegó a España. Es un error suyo y son cosas que no pueden pasar”, indicó.

Cabe destacar que la selección de Uruguay conforma el grupo H mundial, junto a Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

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En cuanto a su debut mundialista, el equipo dirigido por el argentino Marcelo Bielsa se enfrentará a los 'Halcones Verdes' el próximo lunes 15 de junio en el estadio Miami Gardens.

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