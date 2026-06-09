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Martes, 09 de junio de 2026
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Mundial

La FIFA dio a conocer el cuerpo arbitral para el juego inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica: hay presencia colombiana

junio 9, 2026
Por: Nucho Martínez
Árbitro de fútbol / Copa Mundial de la FIFA - Fotos de referencia: EFE
Árbitro de fútbol / Copa Mundial de la FIFA - Fotos de referencia: EFE
El juez central del trámite que se llevará a cabo el próximo jueves 11 de junio será el brasileño Wilton Sampaio.

Hace pocas horas la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) dio a conocer el cuerpo arbitral para el juego entre México y Sudáfrica del próximo jueves en el Estadio Ciudad de México.

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De acuerdo con lo reportado, el juez central será el brasileño Wilton Sampaio, quien estará acompañado en las bandas por sus asistentes y compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia.

El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, mientras el VAR lo encabeza el también paraguayo Eduardo Cardozo con el apoyo del colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard.

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El partido inaugural del Mundial se disputará en el histórico Estadio Ciudad de México (conocido como Estadio Azteca) y tendrá lugar el jueves 11 de junio.

Por otra parte, el máximo regulador del balompié internacional confirmó la exclusión del árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan de la lista definitiva para la Copa del Mundo de 2026.

La decisión se tomó de forma irrevocable luego de que las autoridades fronterizas de los Estados Unidos le negaran el ingreso al país norteamericano tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami.

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El colegiado, que se perfilaba como el primer representante en la historia de Somalia en dirigir en un Mundial absoluto, fue declarado inadmisible y deportado inmediatamente hacia Estambul, Turquía.

Para el magno evento deportivo, la FIFA ha elegido a 52 árbitros centrales, 88 asistentes y 30 oficiales de vídeo (VAR), procedentes de 50 países diferentes.

El Mundial de la FIFA 2026, que se organiza en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

La Unión Americana será la sede principal, albergando 78 de los 104 partidos totales del torneo, incluyendo la gran final el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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