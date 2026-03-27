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Viernes, 27 de marzo de 2026
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Lionel Messi

Inter Miami anuncia que su nuevo estadio tendrá una tribuna con el nombre de Messi en lo que marcará un hecho histórico para el equipo

marzo 27, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Tribuna 'Leo Messi' - Foto EFE
Tribuna 'Leo Messi' - Foto EFE
Sus ocupantes "disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico", señaló el equipo.

Una de las tribunas del nuevo estadio del Inter Miami, que se inaugurará a principios de abril, llevará el nombre de su estrella y capitán, Lionel Messi, anunció este viernes el club de la Major League Soccer (MLS).

El recinto, bautizado como Nu Stadium y con capacidad para 26.700 espectadores, abrirá sus puertas exactamente el 4 de abril en un partido del equipo del futbolista argentino por la liga norteamericana contra el Austin FC.

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De acuerdo con lo informado por el Inter Miami este viernes, Messi se convertirá "en el primer deportista del mundo en jugar regularmente como local en un estadio con una tribuna en su honor".

La 'Tribuna Leo Messi' se ubicará en la grada Este y abarcará desde las secciones 117 a la 121 en el anillo inferior y de la 217 a la 223 en el superior, según lo manifestado por el club.

Sus ocupantes "disfrutarán de experiencias especiales y sorpresas diseñadas para hacer de esta sección un espacio verdaderamente único e histórico", señaló la franquicia.

Messi, de 38 años, aterrizó en el Inter Miami a mediados de 2023 cuando el que todavía era un joven club, con sólo tres temporadas de historia, se encontraba en el pozo de la MLS.

En pocas semanas, el crack argentino lideró al equipo miamense hasta el primer trofeo de su historia, la Leagues Cup, y la pasada temporada lo guio hasta el primer título de la MLS.

En el camino, el también ídolo del FC Barcelona ha dominado individualmente la MLS y ha alcanzado dos premios MVP (Jugador Más Valioso) consecutivos en 2024 y 2025, además de la Bota de Oro de la campaña pasada.

"Tradicionalmente, los homenajes miran al pasado. Se construyen desde la nostalgia. Desde la memoria. Este es diferente. Este nace del presente. De lo que está ocurriendo ahora mismo. De lo que sientes cada vez que Leo pisa el campo", señaló el Inter Miami al explicar el homenaje al ocho veces ganador del Balón de Oro.

Messi es considerado por muchos el mejor futbolista de la historia al haber logrado ocho veces uno de los máximos reconocimientos, mientras que otros alimentan el debate con Pelé, Diego Maradona, Ronaldinho o el de su misma generación, Cristiano Ronaldo.

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"Reconocer a alguien no siempre consiste en cerrar una etapa. A veces, se trata de entender que estás siendo testigo de algo único", señaló el club sobre su capitán, quien extendió su contrato con 'Las Garzas' hasta 2028.

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