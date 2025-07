Histórico tenista dio su último adiós tras derrota en Wimbledon con sentido mensaje a su esposa: "Hasta pronto, mi amor"

El tenista italiano Fabio Fognini, quien anunció su retiro a sus 38 años el pasado miércoles 9 de julio, puso el domingo en medio del final del campeonato de Grand Slam de Wimbledon un mensaje que puede ser definido como su último adiós de las canchas.

Fognini, cabe recordar, decidió anunciar su retiro una semana después de caer, en primera ronda de Wimbledon, ante el español Carlos Alcaraz.

Aquel partido, que duró cuatro horas y 37 minutos, le dejó claro al mundo que los golpes de Fognini estaban intactos pese al paso del tiempo.

Fognini manifestó en su último adiós, publicado en su perfil oficial de Instagram, que decidió pronunciarse, tras unos días de reflexión, sobre los motivos detrás de su despedida de las pistas de tenis.

“El momento en que, en el fondo, sabía que vendría, ha llegado, aunque una parte de mí esperaba que nunca sucediera. La decisión no fue fácil, pero siento que este es el momento adecuado. El tenis ha sido mi universo: me entrenó, me hizo crecer, me enseñó resistencia, fuerza y paciencia, tanto en victorias como en derrotas”, manifestó.

Afirmó que el tenis le ha dado “mucho más de lo que nunca hubiera imaginado” y que “por eso le estaré eternamente agradecido”.

“Gracias a todos los entrenadores, colaboradores, patrocinadores que me acompañaron en el camino; gracias a mis amigos y a todos los que me apoyaron en los días emocionantes y los más difíciles. su afecto ha hecho este viaje inolvidable”, manifestó.

Fognini también tuvo palabras para su familia “pilar de todos” sus éxitos. A su esposa, la también extenista italiana Flavia Pennetta, cabe destacar, le dedicó unas sentidas palabras.

“Flavia, eres la mujer, madre y compañera de vida que siempre soñé. Has sido, eres y serás mi referente. Gracias por darme una familia de ensueño: tres enanos hermosos que son mi razón de vivir”, expresó el tenista.

Finalmente, el italiano aseguró que se va del tenis “con el corazón lleno de alegría, orgulloso del viaje que he emprendido y curioso por saber lo que me depara el futuro”. “Una cosa es cierta, mi conexión con el tenis no termina aquí. Nos vemos pronto, tenis. Hasta pronto, mi amor”, cerró.

Fognini cayó en Wimbledon ante Alcaraz por un destacado marcador, en un partido que se extendió hasta el quinto set, por 7-5, 6-7, 7-5, 2-6 y 6-1.