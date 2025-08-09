NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Fútbol

Amigo de Luis Díaz en el Liverpool militará en el equipo más importante de Arabia Saudita, será rival de Cristiano Ronaldo

agosto 9, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Darwin Núñez y Luis Díaz, jugadores del Liverpool - Foto: EFE
Según la prensa británica, la operación se habría cerrado por cerca de 61 millones de dólares.

Altibajos, títulos y sensaciones encontradas. El atacante uruguayo Darwin Núñez deja Liverpool rumbo al campeonato saudita al Al Hilal, luego de tres temporadas en Inglaterra en las que alternó momentos de brillantez con períodos de dudas.

Los clubes inglés y saudí anunciaron este sábado casi simultáneamente el acuerdo, que según la prensa británica se habría cerrado por cerca de 61 millones de dólares.

Núñez, de 26 años, aterrizó en Anfield en el verano boreal de 2022, después de haber brillado con el Benfica portugués, especialmente en un duelo de cuartos de final de Champions League de Europa contra los Reds.

Aquel doble enfrentamiento convenció al entonces entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, para apostar por el uruguayo como remplazo en el ataque del senegalés Sadio Mané, que acababa de fichar por el Bayern de Múnich.

La larga sombra de Mané y los 85 millones de euros (99 millones de dólares) pagados por el atacante de la Celeste fueron dos losas que pesaron sobre la espalda del de Artigas.

"Nadie olvidará lo importante que fuiste en la Premier League que ganamos", escribió en Instagram el defensa Ibrahima Konaté.

"Buena suerte, hermano. Eres una gran parte del éxito que hemos logrado como equipo", publicó en la misma red social el centrocampista inglés Curtis Jones, mientras que Harvey Elliott lo definió como "absoluta leyenda".

Tras proclamarse campeón de Inglaterra, su futuro quedó en el aire, pero los movimientos del Liverpool en el mercado de fichajes, con la llegada de los atacantes Florian Wirtz y Hugo Ekitike y el fuerte interés por el sueco Alexander Isak, parecían empujar a Núñez hacia una salida.

El destino finalmente lo llevará a Arabia Saudita.

Su salida permitirá al Liverpool recaudar parte de los 360 millones de dólares que ha gastado en esta ventana del "mercato", tras haber ingresado ya 81 millones por el traspaso del atacante colombiano Luis Díaz al Bayern Múnich.

Temas relacionados:

Fútbol

Darwin Núñez

Al Hilal

Luis Díaz

Liverpool

Cristiano Ronaldo

