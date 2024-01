La crack de la Selección Colombia femenina que tuvo que 'meserear' para poder jugar en uno de los clubes más grandes del mundo

El fútbol femenino es un deporte que lleva muchos años luchando por tener un lugar de privilegio como el masculino y así mismo, tener salarios dignos que les permita vivir del deporte, como pasa en su contraparte.

Si bien en los últimos años ha tenido mayor relevancia el fútbol femenino y poco a poco las diferentes confederaciones le han apostado a esta rama deportiva para hacerla un poco más justa, no siempre fue así y varias futbolistas tuvieron que tener otros empleos para poder subsistir.

Esa es la historia de la exfutbolista Nicole Regnier, quien fue de las primeras jugadoras colombianas en irse al exterior a jugar para las mejores ligas del mundo, pero, como ella misma contó, el pago no le alcanzaba por lo que tuvo que hacer una actividad extra.

Ocurrió en 2013, cuando la caleña firmó con el Atlético de Madrid y, según sus palabras, tuvo que meserear para poder subsistir en España, ya que lo que le pagaban en uno de los mejores equipos del mundo no le alcanzaba.

“Yo llegué al Atlético de Madrid y mi primer salario fue de 800 euros, eso se me iba en arriendo, alimentación y transporte, solo me quedaron 17 euros en la cuenta y sentí gran angustia, ni modo de pedirle a mis papás porque no había cómo; entonces yo conocí una señora que tenía un restaurante y ella me dijo si yo sabía meserear, a lo que dije que sí, pero en realidad no tenía ni idea, entonces me dio trabajo y arranqué al otro día como mesera”, comentó.

Luego, la ahora comentarista deportiva, contó una anécdota que vivió en el restaurante cuando tuvo que atender a dos compatriotas: “De repente llegan dos colombianos, me di cuenta por el acento, y le pedí el favor a una compañera boliviana que los atendiera y me dijo “usted se metió en esto, así que vaya”, entonces fui a atenderlos y me puse el pelo en la cara para que no me reconocieran; los atendí y uno me reconoció: “tú no eres la jugadora de fútbol, la del Atlético de Madrid” y pues le dije que sí, era yo, entonces me dijo que si estaba allá por una apuesta y le respondí que no, que es porque todavía el fútbol femenino no da para vivir todavía”.

Sin embargo, concluyo su video diciendo “ya han pasado 10 años y la historia es otra”, refiriéndose a la evolución que ha tenido el fútbol femenino en varias partes del mundo y que ya tiene compatriotas suyas como Linda Caicedo, Mayra Ramírez o Leicy Santos, entre otras, en los mejores clubes del mundo ganando mejor de lo que ella ganaba en su momento.

Este es el videno de Nicole Regnier contando que tuvo que ser mesera para jugar en el Atlético de Madrid: