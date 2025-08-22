"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Colombia vivió el jueves una jornada violenta enmarcada por ataques que dejaron una veintena de muertos. Un dron derribó en primer lugar un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, y luego un camión bomba estalló a plena luz del día en una calle concurrida de Cali.

A esto se suma una seguidilla de recientes atentados, entre ellos el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en lo que constituye la peor ola de violencia en una década para el país.

Paola Holguín, precandidata presidencial colombiana y senadora por el partido Centro Democrático, se refirió en La Tarde de NTN24 a las recientes acciones criminales vividas en la nación sudamericana.

"Es resultado de las fallidas políticas de seguridad humana y Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, eso dejó en evidencia lo que venimos denunciando hace tiempo y es que hay un fortalecimiento de las estructuras criminales que hoy ocupan más de un 70% del territorio", dijo Holguín.

Para la senadora se trata también de un debilitamiento de la fuerza pública, y señaló que hoy en día no hay capacidad de inteligencia por parte de las autoridades, lo que representa una preocupación por la "negligencia".

"Estos son hechos muy graves, muy delicados y esto lo que va mostrando es que es un fracaso la política de seguridad del Gobierno, que no han asumido la obligación constitucional y legal y eso lo estamos pagando con la sangre de los soldados, de los policías y de nuestros compatriotas", señaló.

La precandidata presidencial considera que "la complicidad y la debilidad del Gobierno ha permitido la expansión de estas estructuras (criminales), a las que les ha 'alcahueteado' de mil maneras, permitiendo que se fortalezcan y que controlen cada vez más el territorio".

Holguín pidió a la administración de Petro una explicación sobre "por qué después del magnicidio de Miguel y de cada uno de estos atentados que enlutan a Colombia, él no toma decisiones para redireccionar la fallida política de seguridad humana de Paz Total".