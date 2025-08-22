NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Holguín dijo en NTN24 que los actos criminales recientemente registrados son el resultado de las "fallidas políticas de seguridad humana y Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro".

Colombia vivió el jueves una jornada violenta enmarcada por ataques que dejaron una veintena de muertos. Un dron derribó en primer lugar un helicóptero policial en Amalfi, Antioquia, y luego un camión bomba estalló a plena luz del día en una calle concurrida de Cali.

A esto se suma una seguidilla de recientes atentados, entre ellos el magnicidio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, en lo que constituye la peor ola de violencia en una década para el país.

Paola Holguín, precandidata presidencial colombiana y senadora por el partido Centro Democrático, se refirió en La Tarde de NTN24 a las recientes acciones criminales vividas en la nación sudamericana.

"Es resultado de las fallidas políticas de seguridad humana y Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro, eso dejó en evidencia lo que venimos denunciando hace tiempo y es que hay un fortalecimiento de las estructuras criminales que hoy ocupan más de un 70% del territorio", dijo Holguín.

Para la senadora se trata también de un debilitamiento de la fuerza pública, y señaló que hoy en día no hay capacidad de inteligencia por parte de las autoridades, lo que representa una preocupación por la "negligencia".

"Estos son hechos muy graves, muy delicados y esto lo que va mostrando es que es un fracaso la política de seguridad del Gobierno, que no han asumido la obligación constitucional y legal y eso lo estamos pagando con la sangre de los soldados, de los policías y de nuestros compatriotas", señaló.

La precandidata presidencial considera que "la complicidad y la debilidad del Gobierno ha permitido la expansión de estas estructuras (criminales), a las que les ha 'alcahueteado' de mil maneras, permitiendo que se fortalezcan y que controlen cada vez más el territorio".

Holguín pidió a la administración de Petro una explicación sobre "por qué después del magnicidio de Miguel y de cada uno de estos atentados que enlutan a Colombia, él no toma decisiones para redireccionar la fallida política de seguridad humana de Paz Total".

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Escuelas de El Salvador - AFP
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

