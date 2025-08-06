¿Dardo para Carlo Ancelotti? Neymar respondió de manera irónica sobre su posible vuelta a la selección de Brasil

El futbolista Neymar hace unos días disputó uno de sus mejores partidos en el Santos desde su regresó al fútbol brasileño. El artillero, 33 años, fue clave para el triunfo 3-1 de su equipo ante el Juventude en la jornada 17 del Brasileirão.

‘Ney’ se convirtió en el héroe del Santos al anotar un doblete para darle el triunfo al ‘Peixe’ y que se pudiera alejar de la zona del descenso.

Sobre su rendimiento, el delantero afirmó que no debe demostrarle nada a nadie para ser merecedor de regresar al combinado nacional.

Tras el final del partido, en zona mixta, Neymar habló de su regresó a la selección de Brasil y le habría enviado un duro mensaje a Carlo Ancelotti. El exfutbolista del PSG y del Barcelona afirmó que “mi fútbol todo el mundo lo conoce”.

“Estoy a disposición, independientemente de cualquier cosa. Soy un atleta, todavía me siento bien. Así que depende solo de él (Carlo Ancelotti)”, puntualizó.

Y antes irse dijo, ante los periodistas en zona mixta, tras una risa irónica, afirmó que “no necesito demostrarle nada a nadie”.

El mensaje es claro para el actual entrenador de la ‘verdeamarela’, selección a la cual Neymar no ha vuelto desde su última convocatoria en octubre de 2023.

Para ese entonces, Neymar se enfrentó ante Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, un partido en el que sufrió la grave lesión que lo alejó durante varios meses del campo de juego.

No obstante, en marzo de 2025, el delantero había vuelto a ser convocado, pero a tan solo días de que se disputaran las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, nuevamente fue excluido.

La razón para ese entonces de su desconvocatoria fue aparentemente una lesión, por lo que el exentrenador del conjunto nacional, Dorival Júnior, prefirió no arriesgarse.

En ese momento, Dorival afirmó que tanto Neymar como otros jugadores fueron desconvocados porque estaban en “proceso de recuperación en sus clubes”. “Sin embargo, no podrán estar al servicio de la selección brasileña en esta próxima fecha FIFA. Por lo tanto, los hemos desconvocado”, añadió.

Los rumores sobre la razón de la exclusión del jugador, de 33 años, aparecieron por lo que el mismo jugador se encargó de explicar que todo fue por mutuo acuerdo entre la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y él.

“Parecía estar cerca la vuelta, pero lamentablemente no voy a poder vestir la camiseta más pesada de este mundo. Tuvimos largas conversaciones, resolvimos no arriesgar y poder prepararme mejor para recuperarme totalmente”, explicó el exjugador del PSG.