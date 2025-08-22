"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

La reciente ola de ataques terroristas en Colombia, particularmente con atentados en Cali y el departamento de Antioquia, ha puesto de manifiesto la creciente amenaza del terrorismo en el país.

El atentado al norte de Cali dejó al menos a siete personas heridas y más de 70 heridos. Entretanto, el ataque a la fuerza pública en el municipio de Amalfi, en Antioquia, dejó a 13 uniformados muertos.

Iván Carvajal, consultor en seguridad y experto en inteligencia estratégica, ofreció un análisis sobre la situación en una entrevista con NTN24.

Carvajal enfatizó que "el enemigo es muy poderoso" y está personificado en el frente Jaime Martínez y otros grupos disidentes de las FARC. Según el experto, estas organizaciones no tienen una ideología política, sino que protegen rentas criminales provenientes de economías ilegales.

“Ese enemigo está personificado en el frente Jaime Martínez, que también está aliado con otros frentes de las disidencias de las FARC, que son Dagoberto Ramos, Adán Izquierdo, Carlos Patiño. Hay unos nuevos, por ejemplo, Jair Bermúdez y otro frente que se llama Andrés Patiño también. O sea, hay una hay una multiplicación de la gente que genera violencia a través de sus estructuras armadas, pero es en razón a que ellos protegen una renta criminal”, explicó.

"La renta ilícita del Jaime Martínez en este sector de la zona rural de Jamundí, el norte del Cauca y el Plateado, le puede estar representando al año cerca de mil millones de dólares", afirmó Carvajal. Esta cifra contrasta significativamente con los presupuestos de las alcaldías y gobernaciones de la región, que no alcanzan ni el 10% de ese valor.

El consultor destacó tres frentes principales para combatir esta amenaza: el accionar de la fuerza pública bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa, la gestión territorial de la seguridad, que implica un trabajo armónico entre instituciones y entidades territoriales y mejorar las condiciones de acceso a la justicia para los ciudadanos.

Carvajal elogió los esfuerzos de coordinación en el suroccidente colombiano, especialmente en Cali y el Valle del Cauca, donde se han logrado resultados tangibles en la lucha contra la inseguridad. Sin embargo, también señaló la necesidad de descentralizar algunas funciones del gobierno nacional para trabajar más eficientemente a nivel territorial.

“La clave es construir paz desde el territorio. Aquí la clave es que el Gobierno Nacional nos mande sus equipos de trabajo, pero para trabajar en armonía”, indicó.

“El propósito principal de los terroristas en el suroccidente colombiano es proteger su renta ilícita, que es toda la cadena de producción de narcotráfico. De tráfico de cocaína, de marihuana, crisis y la extracción ilícita de oro que está destruyendo nuestros ríos en el Pacífico colombiano”, expresó.

Respecto a la posibilidad de militarizar ciertas regiones, el experto indicó que es una medida que puede generar tensión, pero que se vuelve necesaria cuando la situación de orden público sobrepasa las capacidades de control territorial. No obstante, enfatizó que debe ser una medida temporal.

Carvajal concluyó subrayando la importancia de la “participación comunitaria” en la búsqueda de soluciones: "Las comunidades son las que tienen también la solución a sus problemas. Tenemos que incentivar el trabajo de sustitución de cultivos de uso ilícito y darle la posibilidad a esas personas de que hagan un trabajo adicional"