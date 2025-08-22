"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Repudio colectivo en Colombia tras los atentados criminales en Cali y Amalfi el pasado jueves, una sangrienta ola de violencia que dejó 20 personas muertas en menos de 24 horas.

El país sudamericano vivió hechos terroristas en diferentes zonas que acabaron con la vida de civiles y uniformados, reviviendo los años violentos del pasado.

En el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

VEA TAMBIÉN Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia o

El helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos que presuntamente fue maniobrada por el Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Carlos Fernando Triana Beltrán, director General de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que el violento hecho acabó con la vida de 13 uniformados tras el deceso de uno de los heridos.

Horas después, en Cali, una de las ciudades más importantes del país, donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas.

La Policía Metropolitana señaló que el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 8 con carrera 44, dejando también a más de personas 70 heridas.

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director General de la Policía Nacional de Colombia, ofreció una entrevista en La Noche de NTN24 para hablar sobre los sucesos que enlutan a Colombia.

El uniformado habló sobre la tragedia en Amalfi, señalando que fue un "acto demencial de narcotraficantes del Frente 36 de las Farc".

"Estos terroristas que asesinaron a nuestros policías no son más que vulgares narcotraficantes y hemos dispuesto de todas las capacidades de la Policía Nacional para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías", dijo.

Por otra parte, el director general señaló que la zona en la que fue derribada la aeronave es un "territorio de alta complejidad", pues allí convergen tres actores criminales: "El ELN, el frente 36 de las disidencias de las Farc y también el Clan del Golfo".

VEA TAMBIÉN Confirman que ya son 13 los policías que murieron tras el derribo de un helicóptero en Colombia o

Según el mayor general, la minería ilegal y el cultivo de hojas de coca son las principales actividades económicas de los grupos mencionados.

"Se encontraban haciendo la erradicación, el helicóptero fue derribado e incinerado producto del ataque con explosivos", añadió.

Ante la preocupación sobre la preparación de las Fuerzas Militares de Colombia para este tipo de amenazas que han venido creciendo en el país, como la utilización de drones por parte de grupos terroristas.

"Estamos preparados para enfrentar esas actuaciones, seguimos consolidando nuestras capacidades con base en nuestras posibilidades institucionales para enfrentar esta metodología nueva", dijo.

Finalmente, dedicó un sentido mensaje a los uniformados que perdieron la vida en el siniestro y prometió trabajar en honor a ellos.

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y detrás de ellos hay una vida llena de ilusiones, jóvenes policías que, en el marco de su actuación estaban atacando la cadena del narcotráfico", señaló.

Y agregó que, "en honor a ellos y a nuestros caninos también, seguiremos trabajando de forma incansable para mejorar las condiciones de seguridad en nuestro país".

La Noche de NTN24 también habló con Juan Carlos Pinzón, precandidato presidencial y exministro de Defensa, quien señaló que "no se puede ceder ante los bandidos".

"Nuestras fuerzas armadas están debilitadas y Colombia necesita recuperar la seguridad", agregó.