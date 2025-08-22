NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

agosto 22, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Programa: El Informativo
La decisión atendió una demanda presentada por dos grupos ecologistas que alegaban que violaba las leyes medioambientales federales, estatales y locales.

Una juez federal de Estados Unidos ordenó el jueves detener nuevas construcciones en 'Alligator Alcatraz' y prohibió traer más personas al centro de detención de migrantes en los Everglades de Florida, promovido por el presidente, Donald Trump, y el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

La juez federal de distrito Kathleen Williams también ordenó el cese de algunos equipos e infraestructura de apoyo en las polémicas instalaciones.

La juez de Miami, designada por el expresidente demócrata Barack Obama, atendió de esta manera a los grupos ecologistas que dicen que la instalación está poniendo en peligro los humedales y su vida silvestre.

Florida, que colabora con el gobierno federal en la construcción de la instalación, presentó inmediatamente un recurso de apelación.

La orden decía que las autoridades debían retirar "todos los generadores, gases, aguas residuales y otros residuos y receptáculos de residuos que se instalaron para apoyar este proyecto" en un plazo de 60 días. Y añadió que también debían retirarse algunas vallas e iluminación adicional que ya había sido instalada.

Los grupos ecologistas que presentaron la demanda, cabe resaltar, acogieron con satisfacción la decisión sobre el centro de detención y la consideraron "una victoria histórica".

Las instalaciones están situadas a 60 kilómetros al oeste de Miami, en un vasto humedal subtropical que alberga caimanes, cocodrilos y pitones, imágenes que la Casa Blanca ha utilizado para mostrar su determinación de expulsar a los inmigrantes a los que, según dice, se permitió permanecer en Estados Unidos por error durante el mandato del expresidente Joe Biden.

Se calcula que el complejo situado en el sur de Florida, en el aeropuerto de entrenamiento y transición Collier de Miami-Dade, costaría 450 millones de dólares anuales y podría albergar a unas 5.000 personas, según las estimaciones de las autoridades.

El Departamento de Seguridad Nacional había reservado fondos del programa de refugios y servicios de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias para cubrir una "gran parte" del coste del centro de detención.

Dos grupos ecologistas presentaron en junio una moción legal para bloquear la construcción del centro de detención, alegando que violaba las leyes medioambientales federales, estatales y locales.

Durante varios años, "todos los gobernadores de Florida, todos los senadores de Florida e innumerables figuras políticas locales y nacionales, incluidos presidentes, han prometido públicamente su apoyo inequívoco a la restauración, conservación y protección de los Everglades", escribió la juez en la orden del jueves.

Williams añadió que "esta orden no hace más que mantener los requisitos básicos de la legislación diseñada para cumplir esas promesas".

Algunos líderes locales también se habían opuesto a la construcción del lugar, que ha atraído a multitudes de manifestantes desde que se anunció.

Trump, que ha recorrido el lugar, ha desestimado las preocupaciones ambientales, diciendo que el centro de detención era solo un ejemplo de lo que le gustaría hacer en todo el país.

El presidente republicano, que tiene una casa en Florida, lleva una década haciendo de la inmigración de línea dura y las políticas fronterizas el centro de su agenda política.

