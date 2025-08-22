NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Atentado en Colombia

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

Colombia sigue de luto tras la jornada violenta del jueves que dejó dos atentados que se presentaron en el municipio de Amalfi, en Antioquia, y en Cali, con un saldo de al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

En el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

Horas después, en la capital del Valle del Cauca, se presentó un atentado terrorista que dejó siete muertos y decenas de heridos.

En el hecho, atribuido a las disidencias de las Farc, un camión repleto de explosivos explotó cerca de una base aérea.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.

Temas relacionados:

Atentado en Colombia

Violencia en Colombia

Cali

Disidencias

Disidencias de las FARC

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Director de la Policía de Colombia (EFE)
Atentado en Colombia

"Están en el cielo 13 héroes de la patria y en honor a ellos seguiremos trabajando de forma incansable”: Carlos Triana, director General de la Policía

Gustavo Petro - Foto EFE/ Senadora colombiana Paola Holguín
Violencia en Colombia

"Es un fracaso la política de seguridad del Gobierno": senadora y precandidata presidencial Paola Holguín sobre la ola de violencia en Colombia

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Atentado en Colombia

"El propósito principal de los terroristas es proteger su renta ilícita del narcotráfico": experto analiza el recrudecimiento de la violencia en Colombia

Santiago Peña, presidente de Paraguay (EFE)
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

Alligator Alcatraz - Foto AFP
Alligator Alcatraz

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Más de Actualidad

Ver más
Hinchas chilenos liberados en Argentina - Foto AFP
Conmebol

Más de 100 chilenos fueron liberados por la justicia argentina tras brutal enfrentamiento entre barras en medio de partido Conmebol

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Cabello informa de otra incautación de explosivos y advierte a EE.UU.: Nosotros también estamos desplegados

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Claudio Fabián Tapia y selección Colombia | Foto: EFE
Fútbol Sudamericano

Presidente de la AFA elogió a Colombia y aseguró que está al mismo nivel que Argentina: “se ha convertido en un líder fuerte”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"Los aranceles están haciendo que EE. UU. sea grande y rico de nuevo": Donald Trump celebró su política arancelaria pese a las críticas

Hinchas chilenos liberados en Argentina - Foto AFP
Conmebol

Más de 100 chilenos fueron liberados por la justicia argentina tras brutal enfrentamiento entre barras en medio de partido Conmebol

Mohamed Irfaan Ali, presidente de Guyana - Foto: AFP
Cartel de Los Soles

Guyana advierte sobre la amenaza regional del “crimen transnacional y el narcoterrorismo” y se comprometió a trabajar con sus socios para enfrentar al Cartel de los Soles

Diosdado Cabello (EFE)
Diosdado Cabello

Cabello informa de otra incautación de explosivos y advierte a EE.UU.: Nosotros también estamos desplegados

Mallorca ante Barcelona en LaLiga - Foto: EFE
LaLiga

"La última vez que ganó fue gracias a un mago venezolano": prensa española se rinde ante exfigura de La Vinotinto tras debut del Barcelona en LaLiga

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, antes de partir a Escocia el 25 de julio de 2025. (EFE)
Gaza

Trump dice que Hamás "no quiere un acuerdo" tras ruptura de conversaciones y países europeos piden fin de "catástrofe" ante denuncias de hambre en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano