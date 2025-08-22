"Son producto de la debilidad y la falta de liderazgo del actual gobierno”: Andrés Villamizar sobre hechos de violencia en Cali y Antioquia

Colombia sigue de luto tras la jornada violenta del jueves que dejó dos atentados que se presentaron en el municipio de Amalfi, en Antioquia, y en Cali, con un saldo de al menos 20 muertos y más de 70 heridos.

En el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fue derribado un helicóptero de la Policía Nacional que se encontraba apoyando labores de erradicación de cultivos ilícitos en esta zona del nordeste antioqueño.

Horas después, en la capital del Valle del Cauca, se presentó un atentado terrorista que dejó siete muertos y decenas de heridos.

En el hecho, atribuido a las disidencias de las Farc, un camión repleto de explosivos explotó cerca de una base aérea.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali, Colombia, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24 para hablar del tema.