Viernes, 22 de agosto de 2025
Atentado terrorista

Ola de violencia en Colombia no cesa: explosivos fueron detonados este viernes en zona cercana a la Alcaldía de Florencia en Caquetá

agosto 22, 2025
Por: Saúl Montes
Explosión en Florencia, Caquetá - Captura de video publicado por la FM
Explosión en Florencia, Caquetá - Captura de video publicado por la FM
El hecho se registró en una zona de alto tráfico y locales comerciales, a solo unos metros del edificio administrativo.

Este viernes 22 de agosto se registraron nuevas explosiones en medio de la ola de ataques y de violencia que se ha registrado en Colombia desde el jueves. El hecho tuvo lugar en pleno centro del municipio de Florencia (Caquetá) sobre las 3:00 de la madrugada (hora local), cerca de la alcaldía de la capital departamental.

De acuerdo con informes preliminares, un artefacto explosivo fue detonado en la carrera 12 con calle 15, en una zona de alto tráfico y locales comerciales, a solo unos metros del edificio administrativo.

Pese a la detonación, que causó daños materiales y graves afectaciones a algunas de las edificaciones cercanas al sitio, hasta el momento no se registran personas muertas ni heridas.

Según el diario El Espectador, desde el día anterior algunos habitantes de Florencia comenzaron a alertar mediante las redes sociales que estaban circulando audios y mensajes con advertencias de circular por la zona.

En una declaración a medios de comunicación, el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, aseguró que el hecho podría estar relacionado con cobros de extorsiones por parte de grupos armados ilegales.

“Es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca a una droguería, probablemente por no querer pagar extorsión. Estas estructuras armadas ilegales al mando de alias ‘Calarcá’ continúan sembrando el terror y la zozobra en el departamento”, aseguró Ruiz Aguilar.

En dicha zona tiene incidencia las disidencias de las FARC, especialmente la facción comandada por alias Calarcá Córdoba, que al parecer se disputa el control del territorio con otro grupo criminal comandado por alias Iván Mordisco.

El hecho violento en Florencia ocurre a menos de 24 horas de que el país viviera una jornada sangrienta con dos mortales ataques. Uno de ellos en Amalfi (Antioquia), donde un helicóptero de la Policía fue atacado y derribado, dejando a 13 policías muertos.

Por otro lado, una explosión tuvo lugar cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en la ciudad de Cali (Valle del Cauca). El violento hecho cobró la vida de seis personas, según el reporte de las autoridades.

