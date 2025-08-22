Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

El Gobierno de El Salvador, en cabeza del presidente Nayib Bukele, implementó un nuevo código de conducta en las escuelas públicas del país. La medida entró en vigor recientemente y establece pautas de comportamiento y presentación personal para los estudiantes.

El memorándum del Ministerio de Educación, liderado por Karla Trigueros, indica que los estudiantes deben portar el uniforme limpio y ordenado, mantener un corte de pelo adecuado y presentación personal correcta, así como demostrar a su ingreso un saludo respetuoso. De lo contrario serán devueltos a su casa.

El Ministerio indicó que “en el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil, se establecen los lineamientos de estricto cumplimiento”.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el abogado criminólogo Misael Rivas, la psicóloga conductual Alicia López, y el analista político Alex Carcelero se refirieron a la medida en el país centroamericano.

“Está claro que en El Salvador se ha impuesto una normativa estética estricta y esto refleja un problema de fondo, que es la dificultad de transmitir disciplina, respeto y convivencia de manera natural. Entonces, ante esta carencia se recurren a símbolos externos, como el uniforme o el peinado, para dar una apariencia rápida de orden”, aseguró López quien se cuestionó si se está educando en valores o simplemente maquillando con uniformidad un problema más profundo.

Por su parte, Carcelero se refirió al papel de la ministra (una militar) y argumentó que “la narrativa de ellos es que quieren presentar a una héroe o heroína para limpiar lo que el militarismo está haciendo en El Salvador, que están haciendo detenciones arbitrarias que no les corresponden a ellos”.

Finalmente, Rivas aseguró que a “los jóvenes se les está enseñando disciplina”.