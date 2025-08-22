NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
El Salvador

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
El abogado criminólogo Misael Rivas, la psicóloga conductual Alicia López, y el analista político Alex Carcelero debatieron en NTN24 sobre la nueva medida en los colegios oficiales.

El Gobierno de El Salvador, en cabeza del presidente Nayib Bukele, implementó un nuevo código de conducta en las escuelas públicas del país. La medida entró en vigor recientemente y establece pautas de comportamiento y presentación personal para los estudiantes.

El memorándum del Ministerio de Educación, liderado por Karla Trigueros, indica que los estudiantes deben portar el uniforme limpio y ordenado, mantener un corte de pelo adecuado y presentación personal correcta, así como demostrar a su ingreso un saludo respetuoso. De lo contrario serán devueltos a su casa.

o

El Ministerio indicó que “en el marco del fortalecimiento de la disciplina, el orden y la presentación personal de la comunidad estudiantil, se establecen los lineamientos de estricto cumplimiento”.

En entrevista con el programa Ángulo de NTN24, el abogado criminólogo Misael Rivas, la psicóloga conductual Alicia López, y el analista político Alex Carcelero se refirieron a la medida en el país centroamericano.

o

“Está claro que en El Salvador se ha impuesto una normativa estética estricta y esto refleja un problema de fondo, que es la dificultad de transmitir disciplina, respeto y convivencia de manera natural. Entonces, ante esta carencia se recurren a símbolos externos, como el uniforme o el peinado, para dar una apariencia rápida de orden”, aseguró López quien se cuestionó si se está educando en valores o simplemente maquillando con uniformidad un problema más profundo.

Por su parte, Carcelero se refirió al papel de la ministra (una militar) y argumentó que “la narrativa de ellos es que quieren presentar a una héroe o heroína para limpiar lo que el militarismo está haciendo en El Salvador, que están haciendo detenciones arbitrarias que no les corresponden a ellos”.

Finalmente, Rivas aseguró que a “los jóvenes se les está enseñando disciplina”.

Temas relacionados:

El Salvador

Escuelas

Nayib Bukele

Estudiantes

Colegio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Carteles de recompensa por Nicolás Maduro, Osama bin Laden y Pablo Escobar.
Recompensa por Maduro

Recompensa por Nicolás Maduro superó las de otros jefes terroristas y del narcotráfico en la historia de los más buscados por Estados Unidos

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que la acciones de Estados Unidos son "narrativa"

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Carteles de recompensa por Nicolás Maduro, Osama bin Laden y Pablo Escobar.
Recompensa por Maduro

Recompensa por Nicolás Maduro superó las de otros jefes terroristas y del narcotráfico en la historia de los más buscados por Estados Unidos

Jorge 'Tuto' Quiroga y Samuel Doria, candidatos a la presidencia de Bolivia - Foto: EFE
Elecciones en Bolivia

Elecciones en Bolivia: la derecha buscará regresar al poder tras más de 20 años de gobiernos de izquierda y en medio del descontento social

Avioneta

Sobreviven tres al accidente de avión en Amazonas: El piloto y seis yanomami entre las víctimas fatales

J Balvin | Foto: EFE
J Balvin

J Balvin reveló la razón por la que decidió no vivir en Colombia y mudarse a Nueva York: “no puedo ser egoísta”

Padrino López - Foto EFE
Padrino López

Ministro de Defensa de Maduro dice que la acciones de Estados Unidos son "narrativa"

Cédula digital en Colombia - Fotos AFP y Registraduría Nacional
Viajes

¿Es válida la cédula digital para viajar en vuelos nacionales en Colombia?

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia (EFE)
Álvaro Uribe

"Estoy en la preparación de la argumentación para sustentar la apelación de mi defensa material": Álvaro Uribe se pronuncia antes de conocer su condena

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano