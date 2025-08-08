Presidente Trump ordena a las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuar contra organizaciones como el Cartel de los Soles, designado grupo terrorista

El diario The New York Times informó que el presidente Donald Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas.

Este es el caso del Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

De acuerdo con el New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto, “la decisión de llevar al ejército estadounidense a la lucha es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Señala la continua voluntad del Sr. Trump de utilizar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de aplicación de la ley para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”.

Agrega la publicación que con esta medida se proporciona una base oficial para realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra estos carteles de la droga.

“Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían ir tras los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, hablando bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas”, informa el diario.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, también habló de la posibilidad de usar el poder militar de los Estados Unidos contra estas organizaciones en el programa The World Over con Raymond Arroyo.

Rubio resaltó que no se puede seguir tratando a los integrantes de estos carteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

“Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo el funcionario en entrevista con Raymond Arroyo.

Además, el secretario de estado del gobierno Trump aseveró que aparte del poderío militar, Estados Unidos podría emplear otros métodos de ataque como las agencias de inteligencia y del Departamento de Defensa.

Por último, mencionó que el narcotráfico no es “el único tipo de terrorismo” que practican los carteles: “También se dedican a la trata de personas. Contrabandean cualquier cosa. Y ha habido una incipiente cooperación entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado que representan un peligro constante para Estados Unidos”.