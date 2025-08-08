NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Viernes, 08 de agosto de 2025
Cartel de Los Soles

Presidente Trump ordena a las Fuerzas Armadas de EE.UU. actuar contra organizaciones como el Cartel de los Soles, designado grupo terrorista

agosto 8, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro - Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Nicolás Maduro - Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Así lo informó el diario The New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto. La orden proporciona una base oficial para realizar operaciones en el mar y en suelo extranjero.

El diario The New York Times informó que el presidente Donald Trump firmó una directiva para que las Fuerzas Militares de los Estados Unidos comiencen a usar sus capacidades armadas contra los carteles de la droga de Latinoamérica que han sido designados como organizaciones terroristas.

Este es el caso del Cartel de los Soles en Venezuela, que recibió esta designación recientemente y es liderado por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, por quienes Estados Unidos ofrece recompensas de US$50 millones, US$25 millones y US$15 millones, respectivamente.

o

De acuerdo con el New York Times, que cita personas familiarizadas con el asunto, “la decisión de llevar al ejército estadounidense a la lucha es el paso más agresivo hasta ahora en la creciente campaña de la administración contra los cárteles. Señala la continua voluntad del Sr. Trump de utilizar las fuerzas militares para llevar a cabo lo que se ha considerado principalmente una responsabilidad de aplicación de la ley para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales”.

Agrega la publicación que con esta medida se proporciona una base oficial para realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra estos carteles de la droga.

o

Los funcionarios militares estadounidenses han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían ir tras los grupos, dijeron las personas familiarizadas con las conversaciones, hablando bajo condición de anonimato para discutir las delicadas deliberaciones internas”, informa el diario.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, también habló de la posibilidad de usar el poder militar de los Estados Unidos contra estas organizaciones en el programa The World Over con Raymond Arroyo.

Rubio resaltó que no se puede seguir tratando a los integrantes de estos carteles como simples delincuentes, pues “tienen armamento como el de los terroristas o incluso ejércitos”. Además, mencionó que estos carteles se extienden desde el régimen madurista hasta organizaciones en México, Ecuador y Guatemala.

o

Esos cárteles se extienden desde el régimen de Maduro en Venezuela, que no es un gobierno legítimo; no reconocemos la legitimidad del régimen de Maduro. Es una organización criminal, que abarca hasta los diversos cárteles que operan en México y en otros lugares (…) Lo que cambia es que nos da autoridad legal para atacarlos de maneras que no se pueden hacer si son solo un grupo de delincuentes. Ya no es un asunto de aplicación de la ley. Se convierte en un asunto de seguridad nacional”, dijo el funcionario en entrevista con Raymond Arroyo.

Además, el secretario de estado del gobierno Trump aseveró que aparte del poderío militar, Estados Unidos podría emplear otros métodos de ataque como las agencias de inteligencia y del Departamento de Defensa.

Por último, mencionó que el narcotráfico no es “el único tipo de terrorismo” que practican los carteles: “También se dedican a la trata de personas. Contrabandean cualquier cosa. Y ha habido una incipiente cooperación entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado que representan un peligro constante para Estados Unidos”.

Temas relacionados:

Cartel de Los Soles

Grupos terroristas

Narcotráfico

Régimen de Maduro

Donald Trump

Carteles mexicanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Se le ha desconocido su presunción de inocencia y se ha mancillado su honor": Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Un robo descarado": excandidato presidencial nicaragüense Juan Sebastián Chamorro sobre legislación del territorio fronterizo en el país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Lamentablemente en Venezuela es un delito pensar diferente": hermanas de activista político desaparecido

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Caso Bolsonaro: ¿se criminaliza la política o se castiga un delito?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Visitante observa cuadro de la tragedia de Hiroshima - Foto EFE
Hiroshima

El día del infierno en la Tierra: se cumplen 80 años del bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki en medio de tensiones políticas entre potencias

Vicky Dávila - EFE
Colombia

"Petro quiere quedarse porque él en el fondo es como Chávez, como Maduro, como Fidel y puede ser peor": precandidata Vicky Dávila lanza advertencias sobre el Gobierno Petro

Foto de referencia (AFP)
Marina

Alto mando de la Marina de EE. UU. lanza advertencia sobre el Ejército venezolano: "no es una nación estable"

Bill y Hillary Clinton - Foto AFP
Caso Jeffrey Epstein

Comisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos cita a Bill y Hillary Clinton en investigación por caso Epstein

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Dina Boluarte, presidente de Perú - Foto EFE
Perú

Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano

Más de Actualidad

Ver más
Oso | Foto: EFE
Japón

Una mujer resultó herida tras presunto ataque de un oso en un hogar de personas discapacitadas al norte de Japón

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Investigador paranormal y cuidador de Anabelle murió en circunstancias extrañas durante una gira con la muñeca

Unidades de seguridad estacionadas en las adyacencias de Alligator Alcatraz - EFE
Alligator Alcatraz

Versiones encontradas sobre huelga de hambre en Alligator Alcatraz: Estados Unidos dice que es "falsa" la denuncia

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
José Pékerman/ Selección Colombia 2011 - Fotos EFE
Selección Colombia

"¿Quién te castigó a vos?": jugador que dejó de ser llamado a La Tricolor considera que la selección fue injusta con él y con otro goleador

Oso | Foto: EFE
Japón

Una mujer resultó herida tras presunto ataque de un oso en un hogar de personas discapacitadas al norte de Japón

Foto: Dan Rivera - Anabelle (TikTok: @annabelle_tour)
Anabelle

Investigador paranormal y cuidador de Anabelle murió en circunstancias extrañas durante una gira con la muñeca

Alias Fito - AFP
Fito

Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de alias ‘Fito’, considerado el máximo narcotraficante Ecuador

Unidades de seguridad estacionadas en las adyacencias de Alligator Alcatraz - EFE
Alligator Alcatraz

Versiones encontradas sobre huelga de hambre en Alligator Alcatraz: Estados Unidos dice que es "falsa" la denuncia

Los días en la Tierra cada vez duran menos | Foto Canva
Planeta Tierra

La Tierra gira cada vez más rápido y los días se están acortando

Caída en el ciclismo / FOTO: EFE
Ciclismo

Hay luto en el ciclismo: murió joven promesa, a la que le rindieron homenaje en el Tour de Francia, tras una caída letal

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano