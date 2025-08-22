NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Germán Rodríguez, oficial en retiro y líder de la Reserva Militar y de Policía de Colombia, expresó en una entrevista con NTN24 su preocupación por la situación.

Dos brutales ataques sacudieron el orden público en Colombia el jueves. Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado en una acción que deja un saldo de 13 agentes muertos en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia.

El incidente ha conmocionado al país y elevado las preocupaciones sobre la creciente capacidad de los grupos criminales.

Según informes oficiales, el helicóptero fue impactado mientras realizaba una misión de extracción de personal de erradicación de cultivos ilícitos que había sido previamente atacado. El gobierno colombiano atribuyó oficialmente la responsabilidad a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36 de Calarcá.

El jueves en horas de la tarde, además, se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44.

o

La explosión dejó al menos siete muertos y más de 70 heridos, según el más reciente balance de la Alcaldía de Cali,

Al respecto, Germán Rodríguez, oficial en retiro y líder de la Reserva Militar y de Policía de Colombia, expresó en una entrevista con NTN24 su preocupación por la situación.

"Estamos en un año preelectoral, que históricamente ha sido sangriento en Colombia, pero este año está incrementado aún más", afirmó Rodríguez.

También señaló la presunta conexión entre grupos narcoterroristas colombianos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, citando declaraciones recientes de la DEA estadounidense.

Rodríguez criticó la actual política de seguridad del gobierno colombiano, afirmando que las fuerzas de seguridad se sienten "maniatadas" y sin confianza para realizar operaciones contundentes contra los grupos criminales. "Los militares están esperando que llegue otro gobierno que realmente tenga intenciones políticas de desescalar este conflicto", aseguró.

Temas relacionados:

Atentado

Cali

Gustavo Petro

Disidencias de las FARC

Muertos

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Por qué los bolivianos le dieron la espalda a candidatos de izquierda en las elecciones presidenciales?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Petro

El presidente Petro dice que habrían muerto 40 colombianos tras bombardeo a avión en el que viajaban presuntos mercenarios en Sudán

Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

120.000 jóvenes reunidos en San Pedro por su Jubileo – Foto: EFE
Iglesia Católica

"Las palabras conmueven, pero los testimonios arrastran": Sacerdote Fray Marcos García sobre el Jubileo de los Jóvenes

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Crisis en Venezuela

El precio de la libertad, en Venezuela y Colombia

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia - Foto: Noticias RCN
Epa Colombia

Defensa de 'Epa Colombia' llegó a un acuerdo con el Ministerio de Justicia para trasladar a la influencer a otra prisión en Bogotá para salvaguardar su seguridad

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Petro

El presidente Petro dice que habrían muerto 40 colombianos tras bombardeo a avión en el que viajaban presuntos mercenarios en Sudán

Alexandre de Moraes, juez - Foto AFP
Brasil

Estados Unidos impuso sanciones contra el juez brasileño Alexandre de Moraes quien está a cargo del juicio contra Jair Bolsonaro

Simpatizantes de Álvaro Uribe Vélez | Foto: EFE
Álvaro Uribe

Conozca en dónde serán los principales puntos de concentración de las movilizaciones en apoyo a Álvaro Uribe Vélez este 7 de agosto

120.000 jóvenes reunidos en San Pedro por su Jubileo – Foto: EFE
Iglesia Católica

"Las palabras conmueven, pero los testimonios arrastran": Sacerdote Fray Marcos García sobre el Jubileo de los Jóvenes

Liga colombiana - Foto: EFE
FIFA

FIFA anuncia importantes cambios que tendrán que aplicar obligatoriamente todas las ligas del mundo

Jerome Powell, presidente de la FED, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Fotos: EFE
Reserva Federal de Estados Unidos

¿Mantendrá la FED su independencia pese a las presiones del gobierno Trump para que baje las tasas de interés?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano