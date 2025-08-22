"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Dos brutales ataques sacudieron el orden público en Colombia el jueves. Un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue derribado en una acción que deja un saldo de 13 agentes muertos en el municipio de Amalfi, departamento de Antioquia.

El incidente ha conmocionado al país y elevado las preocupaciones sobre la creciente capacidad de los grupos criminales.

Según informes oficiales, el helicóptero fue impactado mientras realizaba una misión de extracción de personal de erradicación de cultivos ilícitos que había sido previamente atacado. El gobierno colombiano atribuyó oficialmente la responsabilidad a las disidencias de las FARC, específicamente al Frente 36 de Calarcá.

El jueves en horas de la tarde, además, se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali.

Según informó la Policía Metropolitana el hecho se dio luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en la carrera 8 con carrera 44.

VEA TAMBIÉN "Más que nunca tenemos que estar juntos para enfrentar esta amenaza del terrorismo": dura reacción del alcalde de Cali tras atentado que ensombreció a la ciudad o

La explosión dejó al menos siete muertos y más de 70 heridos, según el más reciente balance de la Alcaldía de Cali,

Al respecto, Germán Rodríguez, oficial en retiro y líder de la Reserva Militar y de Policía de Colombia, expresó en una entrevista con NTN24 su preocupación por la situación.

"Estamos en un año preelectoral, que históricamente ha sido sangriento en Colombia, pero este año está incrementado aún más", afirmó Rodríguez.

También señaló la presunta conexión entre grupos narcoterroristas colombianos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, citando declaraciones recientes de la DEA estadounidense.

Rodríguez criticó la actual política de seguridad del gobierno colombiano, afirmando que las fuerzas de seguridad se sienten "maniatadas" y sin confianza para realizar operaciones contundentes contra los grupos criminales. "Los militares están esperando que llegue otro gobierno que realmente tenga intenciones políticas de desescalar este conflicto", aseguró.