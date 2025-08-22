NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Viernes, 22 de agosto de 2025
Paraguay

¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis en Club de Prensa Cono Sur de NTN24.

El gobierno de Paraguay declarará en las próximas horas al Cartel de los Soles como organización terrorista, decisión apoyada por el Senado y solo pendiente de firma del presidente Santiago Peña.

Cabe resaltar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

Estados Unidos tras esta designación ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe en límites del mar de Venezuela como parte de su lucha "contra organizaciones terroristas".

Posteriormente, Ecuador tomó la misma decisión y declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista en sintonía con la decisión que tomó el gobierno Trump.

A través del decreto Ejecutivo No. 93, el jefe de Estado ecuatoriano dispuso la nueva normativa sobre el grupo criminal que se presume es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

¿Qué significan estas decisiones por parte de estas tres naciones en medio de la presión de EE. UU. sobre el régimen de Maduro?

Análisis en Club de Prensa Cono Sur de NTN24.

Temas relacionados:

Paraguay

Cartel de Los Soles

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos viendo en vivo y en directo el desplome de la dictadura de Nicolás Maduro": Omar González de Vente Venezuela sobre situación actual de la cabeza del régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Una victoria histórica": juez federal ordena el cierre del polémico centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en Florida

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Qué busca el Gobierno de El Salvador con su nuevo "código de conducta" para las escuelas que incluye mantener el pelo ordenado y llevar el uniforme limpio

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Hay una pandemia de soledad en el mundo occidental": experto en educación habla de los retos de los jóvenes con la llegada de la inteligencia artificial

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Cumbre Trump - Putin - AFP
Cumbre Trump-Putin

MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Trump dice que hubo acuerdo en muchos puntos y unos pocos quedaron pendientes

Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Gerard Piqué e Ibai Llanos - EFE
Influencer

Youtuber socio de Piqué que bajó drásticamente de peso pidió a sus fan que dejen de molestarlo por su cambio físico: "Mi madre está preocupada"

Cumbre Trump - Putin - AFP
Cumbre Trump-Putin

MINUTO A MINUTO Cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin: Trump dice que hubo acuerdo en muchos puntos y unos pocos quedaron pendientes

Fotografía de Miguel Uribe Turbay en el Congreso de Colombia - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

Colombia le dará el último adiós a Miguel Uribe: estará dos días en cámara ardiente en el Congreso y sus restos serán llevados al Cementerio Central

Kseniya Alexandrova - AFP
Miss Universo

Repentina muerte de ex Miss Universo conmocionó al mundo de la belleza: Laura Barjum reaccionó desde Colombia

Donald Trump, presidente de EE. UU. (AFP)
Estados Unidos

Presidente Trump afirma que Hamás "quiere morir" tras fracaso de conversaciones sobre un alto al fuego en Gaza

Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
WhatsApp

Se cayó WhatsApp: usuarios reportan fallas a la hora de ingresar a la plataforma de mensajería instantánea

Roxana Díaz, actriz venezolana - Foto: Instagram
Actriz

La actriz venezolana Roxana Díaz habló de la persona que filtró su video íntimo: "Fue una seguidilla de nunca acabar, no tuve ayuda profesional"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano