¿Qué implicaciones tiene que Paraguay designe al Cartel de los Soles como organización terrorista?

El gobierno de Paraguay declarará en las próximas horas al Cartel de los Soles como organización terrorista, decisión apoyada por el Senado y solo pendiente de firma del presidente Santiago Peña.

Cabe resaltar que el pasado 25 de julio, el gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, confirmó que designó al Cartel de los Soles de Venezuela como organización terrorista.

Estados Unidos tras esta designación ordenó el despliegue de fuerzas navales y aéreas en el Caribe en límites del mar de Venezuela como parte de su lucha "contra organizaciones terroristas".

Posteriormente, Ecuador tomó la misma decisión y declaró al Cartel de los Soles como grupo terrorista en sintonía con la decisión que tomó el gobierno Trump.

A través del decreto Ejecutivo No. 93, el jefe de Estado ecuatoriano dispuso la nueva normativa sobre el grupo criminal que se presume es liderado por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.

¿Qué significan estas decisiones por parte de estas tres naciones en medio de la presión de EE. UU. sobre el régimen de Maduro?

