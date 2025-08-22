NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Tiene un impacto dentro de los militares porque Maduro se mantiene por ellos": Alejandro Hernández analiza la repercusión que tiene en el régimen el despliegue militar en el Caribe

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Según el periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, es importante "encauzar las expectativas" y comprender el verdadero alcance de esta operación.

El reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, frente a las costas de Venezuela, ha generado diversas reacciones y expectativas en la región por lo que pueda ocurrir con el régimen de Nicolás Maduro.

Según el periodista Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea, es importante "encauzar las expectativas" y comprender el verdadero alcance de esta operación.

Hernández explicó que lo más relevante es el decreto firmado por el gobierno estadounidense, que permite el uso de la fuerza contra carteles de droga en América Latina, siempre respetando las aguas territoriales. "Es el elemento más importante porque le da forma a cualquier situación que pueda devenir de este despliegue", afirma.

El experto advirtió sobre no caer en falsas esperanzas de un cambio inmediato en Venezuela. "Poner las expectativas en que en 48 o 72 horas puede venir un quiebre del chavismo me parece arriesgado", señala. Sin embargo, reconoce que hay “preocupación en los cuarteles” y ruido dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

“Hay ruido probablemente dentro de los cuarteles, hay preocupación porque no se sabe qué significa este decreto, cuál es el alcance real y hasta dónde puede llegar. Y también hay un tema con la imprevisibilidad de Donald Trump”, declaró.

“Tiene un impacto, sobre todo dentro de los militares, porque Maduro es un gobierno que se mantiene por los militares”, subrayó.

A su vez, explicó que ha una trampa del chavismo en cómo maneja narrativamente el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro ha convocado a un “proceso de alistamiento militar” voluntario, apelando a la defensa de la patria. Hernández interpretó esto como parte de una narrativa para prepararse ante posibles escenarios y evitar una desmoralización si no ocurren cambios drásticos.

El chavismo está preparando toda esta narrativa para que cuando no ocurra la expectativa máxima, que es que haya un quiebre, intentar hacer una campaña para desmoralizar por completo a la gente otra vez y sumirla en un tema de resignación”, indicó.

“Cualquier expectativa que se ve en el ambiente es magnificada y eso es natural y eso es previsible y es entendible. El asunto es que hay que hacer un esfuerzo en tratar de que esas expectativas no se salgan de un contexto realista. Y no tengan ese efecto boomerang. Y no tengan para que después no se transforme en una frustración”, agregó.

Hernández estimó que el régimen de Maduro podría recibir hasta 8 mil millones de dólares anuales por actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el contrabando. Un cerco efectivo a estas operaciones tendría un impacto significativo en las finanzas del gobierno venezolano.

El periodista también alertó sobre la difícil situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela. Actualmente hay al menos cinco activistas encarcelados en condiciones precarias, catalogados como presos de conciencia por organismos internacionales. Esta represión refleja, según Hernández, "el giro hacia un modelo cada vez más totalitario".

