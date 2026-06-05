Liverpool presentó a su nuevo entrenador tras la sorpresiva salida de Arne Slot: dirigió en el pasado a Falcao García

El Liverpool de Inglaterra presentó en las últimas horas a su nuevo entrenador tras el ciclo del neerlandés Arne Slot que no alcanzó títulos en la última temporada con el equipo de Anfield.

Se trata del entrenador español Andoni Iraola, defensor de un "fútbol rock'n'roll" a alta intensidad, quien fue designado este jueves por el Liverpool como el nuevo ocupante de su banquillo.

El técnico vasco de 43 años se ha ganado un enorme prestigio en los tres últimos años al frente del Bournemouth, un club de medios limitados pero ambiciones altas, al que ha sabido transmitir una idea de juego que seduce a los responsables de los Reds, que acumulan en su historia veinte títulos de la Premier League inglesa y seis de la Liga de Campeones europeas.

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Los Reds no dieron ninguna indicación sobre la duración del contrato del técnico vasco, pero según la prensa británica la firma es por dos temporadas.

"No necesitas mucho para que el Liverpool te atraiga. El Liverpool es el Liverpool", dijo Iraola, citado en el comunicado del club.

"Pero evidentemente, el ambiente, los hinchas, el club, los jugadores, la oportunidad de dirigir a futbolistas de altísimo nivel, de luchar por títulos... Creo que no puede haber nada más atractivo que eso. Difícil encontrar algo mejor", sentenció.

El Liverpool viene de una temporada decepcionante con Slot, que hizo al club campeón de Inglaterra en 2025 pero que se hizo muy impopular en el país por unos resultados que no estuvieron a la altura y un rendimiento a menudo pobre, muy alejado del ADN del club.

Eligiendo a Iraola, los propietarios hacen una apuesta por una filosofía ofensiva, con un pressing intenso, ataques a menudo fulgurantes. Para muchos, un regreso a las esencias de la exitosa etapa de Jürgen Klopp (2015-2024).

El recuerdo del entrenador alemán sigue muy vivo en la mente de los hinchas y ha planeado sobre la última temporada, en la que otro de los emblemas de la era Klopp, el atacante egipcio Mohamed Salah, habló de su añoranza de "un equipo ofensivo, heavy metal, al que los adversarios temen".

Como jugador, Iraola fue lateral derecho y jugó siete partidos con la selección española. Vistió la camiseta del Athletic, el club de su vida, en más de 500 partidos, antes de retirarse en el curso 2015-2016 en el New York City en Estados Unidos.

Empezó entonces una carrera de entrenador alejado de los focos, primero en el AEK Larnaca chipriota (2018-2019) y luego en el Mirandés (2019-2020), en la segunda división española, antes de hacerse un nombre en el Rayo Vallecano (2020-2023).

Ascendió al Rayo a primero en su primera temporada, a semifinales de la Copa del Rey en la segunda y le dejó en el undécimo puesto liguero en la tercera y última.