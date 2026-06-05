Selección de Irán comienza el trámite de visas en la embajada de EE. UU. en Turquía a 10 días de su debut en el Mundial 2026

Los jugadores de la selección de Irán, que siguen a la espera de sus visados estadounidenses de cara al Mundial de fútbol, han entregado sus pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Turquía, indicó el viernes el presidente de la federación iraní.

El Mundial (del 11 de junio al 19 de julio) está organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Estados Unidos, donde los iraníes deben disputar sus tres partidos de la fase de grupos, aún no ha expedido ningún visado.

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"Ayer (jueves) mantuve conversaciones con la FIFA sobre los visados estadounidenses. Se nos pidió entregar todos los pasaportes en la embajada de Estados Unidos en Ankara", en Turquía, donde se encuentra concentrada la selección iraní, declaró Mehdi Taj.

"Todos los pasaportes han sido entregados", precisó el presidente de la federación iraní, que dijo estar esperando "a ver qué pasa hoy (viernes) o, como muy tarde, mañana".

La selección de Irán debe volar el sábado desde Turquía a España antes de dirigirse a su campamento base en México.

Estos desplazamientos en avión requieren pasaportes.

"Creo que se expedirán todos los visados (estadounidenses) y que ya no habrá ningún problema al respecto", afirmó Mehdi Taj.

México, por su parte, concedió esta semana visados a los iraníes.

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La Team Melli ("Selección Nacional" en persa) debe jugar contra Nueva Zelanda su primer partido el 15 de junio en Los Ángeles.

Después se enfrentará a Bélgica el 21 de junio (también en Los Ángeles) y a Egipto el 27 de junio en Seattle (noroeste) dentro del grupo G.