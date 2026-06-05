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Mundial

"Estos tipazos ya ganaron, al menos nuestro corazón": la imagen de jugadores noruegos vestidos de vikingos para despedirse de su país antes del Mundial

junio 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Futbolistas de Noruega. (AFP)
Futbolistas de Noruega. (AFP)
Las impresionantes imágenes que resultaron del momento han despertado varias reacciones, todas de admiración, en las redes sociales.

Los jugadores de la selección de Noruega se despidieron de su país, antes de viajar a Norteamérica, para el Mundial que comenzará este jueves 11 de junio, con una simpática fotografía en la que quedó en evidencia que hubo un arduo trabajo.

Los futbolistas noruegos, incluidos las estrellas de la Premier League Erling Haaland (Manchester City) y Martin Ødegaard (Arsenal), se vistieron con atuendos que semejaban a los usados por los históricos vikingos que poblaron Noruega en tiempos anteriores.

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Las impresionantes imágenes que resultaron del momento han despertado varias reacciones, todas de admiración, en las redes sociales.

Una de las reacciones que mejor describe las sensaciones que despertó la fotografía de Haaland y compañía la tuvo la reconocida cuenta en X, experta en temas de fútbol, Juez Central.

“Esto es espectacular y no es IA. La selección de Noruega presentó su foto oficial antes del Mundial. Todos disfrazados de vikingos en un ambiente que rememora aquella época”, expresó la cuenta.

Además, el perfil futbolero informó parte de la historia detrás de la foto que promete convertirse en una de las imágenes emblemáticas del Mundial.

“El fotógrafo David Yarrow contó que a los jugadores les encantó la idea de tomarse la foto así. Alquilaron una playa cerca a Oslo y ahí ambientaron toda la escena vikinga. Estos tipazos ya ganaron. Al menos nuestro corazón”, expresó.

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Noruega debutará el 16 de junio en el Mundial en un partido ante Iraq. Integra el Grupo I del campeonato, uno de los más duros, en el que también se enfrentará a las selecciones de Senegal y Francia.

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